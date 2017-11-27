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Воспитанники ДЮЦ стали призерами конкурса «Атомная энергия - наш друг»

27 ноябрь 2017, 18:16
Воспитанники ДЮЦ стали призерами конкурса «Атомная энергия - наш друг»
23 ноября 2017 г. в городе Советск в МБУДО «Центр развития творчества» состоялась церемония награждения участников открытого творческого образовательного проекта «Атомная энергия - наш друг». В этом году мероприятие проводилось в честь 25-летия «Концерна Росэнергоатом» и было посвящено Году экологии в России.

Участниками конкурса стали ребята от 5 до 18 лет из разных городов нашей области. Работы оценивались в нескольких номинациях, таких как: «Художественное творчество», «Декоративно-прикладное творчество», «Техническое творчество».

Город Гусев представляли обучающиеся МАУ ДО «ДЮЦ», некоторые из которых стали призерами конкурса. Так, в номинации «Фотография», возрастная категория 13-18 лет, 2 место заняла Иванова Дарья (руководитель Ларенков Валерий Васильевич); в номинации «Мультипликация», возрастная категория 6-8 лет, 2 место получила коллективная работа обучающихся (руководитель Рунг Анна Александровна); в номинации «Художественное искусство», возрастная категория 13-18 лет, 3 место завоевала Авдеева Виолетта (руководитель Сагитова Валентина Робертовна).

В процедуре награждения приняли участие почетные гости праздника, среди которых заместитель директора Балтийской атомной станции Владимир Васильевич Лисевцев, начальник Центра информации и общественных связей Балтийской АЭС Инна Геннадьевна Морева, заместитель главы администрации по социальным вопросам СГО - начальник управления образования Елена Михайловна Курина. От дирекции строящейся Балтийской АЭС победителям проекта вручили дипломы и сувениры, а их педагогам - благодарственные письма.

От всей души поздравляем ребят и педагогов, желаем дальнейших творческих успехов и новых достижений!
Теги: ДЮЦ конкурс
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