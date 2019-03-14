/ / / Результаты муниципальной выставки-конкурса детского творчества «Цветы для мамы — 2019»

13 марта 2019 г. в новом здании МАУ ДО «ДЮЦ» состоялось торжественное награждение победителей и призёров муниципальной выставки детского творчества «Цветы для мамы», на которой было представлено около 100 работ учащихся школ Гусевского городского округа, воспитанников детских садов, обучающихся МАУ ДО «ДЮЦ», а также кадетов Филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК».
Конкурс проводился по 2 номинациям «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство. Ребята в очередной раз проявили свою фантазию и мастерство. Каждая работа была незабываема и индивидуальна.
Подарком для всех участников и гостей выставки стало выступление группы «Виват» (спортивно-бальные танцы), вокалистки Образцового вокально-хореографического ансамбля «Бубенцы» Бибениной Вероники и ребят из объединения «Уличные танцы».
И, конечно же, хочется поблагодарить руководителя вокально-хореографического ансамбля «Бубенцы» — Коваль Тамару Алексеевну, тренера-преподавателя спортивно-бальных танцев — Ольгу Викторовну Киселеву и молодого педагога Бажанову Розу Сергеевну — руководителя коллектива «Уличные танцы» за такие замечательные музыкальные подарки.
Результаты муниципальной выставки-конкурса детского творчества
1. Возрастная группа 4-6 лет
1.1. Номинация «Декоративно-прикладное искусство»
I место — Ткаченко Варвара
Руководитель: Елена Юрьевна Марченко
(МДОУ «Детский сад № 19»)
I место — Ширинова Камила
Руководители: Менделеева Ирина Алексеевна и Ширинова Дина Анатольевна
(МАДОУ «Детский сад № 6»)
II место — Доломанжи Дарья
Руководитель: Арис Елена Николаевна
(МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребёнка»)
II место — Доронова Екатерина
Руководитель: Колецкая Марина Николаевна
(МАДОУ «Детский сад № 14»)
III место — Гончаров Максим
Руководитель: Кирюхина Светлана Владимировна
(МДОУ «Детский сад № 22»)
III место — Беляков Иван
Руководитель: Ноздрачева Оксана Дмитриевна
(МАДОУ «Детский сад № 5»)
1.2. Номинация «Изобразительное искусство»
I место — Вильданова Арина
Руководитель: Улашкина Антонина Алексеевна
(МАДОУ «Детский сад № 14»)
I место — Петричиц Алевтина
Руководитель: Менделеева Ирина Алексеевна
(МАДОУ «Детский сад № 6»)
II место — Федотов Даниил
Руководитель: Лапина Татьяна Ивановна
(МАДОУ «Детский сад № 26»)
II место — Фомичева Ева
Руководитель: Фиалковская Ольга Александровна
(МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребёнка»)
III место — Путимцев Виктор
Руководитель: Щукина Ольга Сергеевна
(МАДОУ «Детский сад № 6»)
2. Возрастная группа 1-4 класс
2.1. Номинация «Декоративно-прикладное искусство»
I место — Карпухина Ангелина
Руководитель: Чилимцева Ольга Александровна
(МАОУ «СОШ № 3»)
I место — Амнякова Карина
Руководитель: Шпилевая Виалетта Георгиевна
(МАУ ДО «ДЮЦ»)
II место — Максименко Надежда
Руководитель: Гладкова Любовь Борисовна
(МАОУ «СОШ № 3»)
II место — Посмитная Елена
Руководитель: Плахотная Инна Петровна
(МОУ «СОШ № 5»)
III место — Годабрелидзе Анастасия
Руководитель: Волкова Наталья Александровна
(МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева»)
III место — Денисова Анжела
Руководитель: Ханакова Светлана Ивановна
(МАУ ДО «ДЮЦ»)
2.2. Номинация «Изобразительное искусство»
I место — Костина Анжелика
Руководитель: Сагитова Валентина Робертовна
(МАУ ДО «ДЮЦ»)
II место — Шаповалова Светлана
Руководитель: Сагитова Валентина Робертовна
(МАУ ДО «ДЮЦ»)
II место — Нестеренко Даниил
Руководитель: Сагитова Валентина Робертовна
(МАОУ «СОШ № 3»)
III место — Кузнецов Максим
Руководитель: Ижутина Татьяна Владимировна
(МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева»)
3. Возрастная группа 5-7 класс
3.1. Номинация ««Декоративно-прикладное искусство»
I место — Острикова Лиза, Капусткина Софья
Руководитель: Лопатина Светлана Павловна
(МОУ «СОШ № 5»)
II место — Белоусов Антон, Гуйтов Артём, Белоглазов Глеб, Змановский Максим
Руководитель: Тарасенко Ольга Владимировна
(Филиал ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев)
III место — Арлаускайте Анна
Руководитель: Пехтерева Светлана Ивановна
(МАУ ДО «ДЮЦ», ГБУСО КО «Центр Росток»)
III место — Гуржина Кира
Руководитель: Шпилевая Виалетта Георгиевна
(МАУ ДО «ДЮЦ»)
3.2. Номинация «Изобразительное искусство»
I место — Самигулова Доминика
Руководитель: Сагитова Валентина Робертовна
(МАУ ДО «ДЮЦ»)
I место — Ильяшова Евгения
Руководитель: Арзютова Наталья Викторовна
(МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева»)
II место — Кузнецова Дарья
Руководитель: Сагитова Валентина Робертовна
(МАОУ «СОШ № 3»)
III место — Шишлова Екатерина
Руководитель: Сагитова Валентина Робертовна
(МАОУ «СОШ № 3»)
4. Возрастная группа 8-11 класс
4.1. Номинация ««Декоративно-прикладное искусство»
I место — Березина Екатерина, Кузнецова Надежда
Руководитель: Лопатина Светлана Павловна
(МОУ «СОШ № 5»)
II место — Фролова Мария, Зубкова Анна
Руководитель: Лопатина Светлана Павловна
(МОУ «СОШ № 5»)
II место — Григораш Артём
Руководитель: Яковлев Сергей Кириллович
(МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева»)
III место — Рауткин Павел
Руководитель: Тарасенко Ольга Владимировна
(Филиал ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев)
4.2. Номинация «Изобразительное искусство»
I место — Беленок Полина
Руководитель: Дубовик Елена Степановна
МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева»
I место — Мелихова Арина
Руководитель: Мелихова Елена Ивановна
(МАОУ «СОШ № 3»)
II место — Исаченко Александра
Руководитель: Сагитова Валентина Робертовна
(МАОУ «СОШ № 3»)
III место — Авдеева Виолетта
Руководитель: Сагитова Валентина Робертовна
(МАОУ «СОШ № 3»)
III место — Егорычева Елизавета
Руководитель: Сагитова Валентина Робертовна
(МАУ ДО «ДЮЦ»)