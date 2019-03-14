Результаты муниципальной выставки-конкурса детского творчества «Цветы для мамы — 2019»

14 марта 2019, 13:38

Мама… Как много в этом слове! Это и нежный поцелуй утром, добрые мягкие руки, помощь и опора в жизни! Мама — это самый родной, самый близкий человек. Только она принимает нас, такими, какие мы есть и любит безмерно просто за то, что появились однажды на свет. Такой удивительной женщине хочется делать приятные сюрпризы и выражать свою благодарность. А что как не цветы помогут поднять настроение и показать всю глубину нашей любви и благодарности?



13 марта 2019 г. в новом здании МАУ ДО «ДЮЦ» состоялось торжественное награждение победителей и призёров муниципальной выставки детского творчества «Цветы для мамы», на которой было представлено около 100 работ учащихся школ Гусевского городского округа, воспитанников детских садов, обучающихся МАУ ДО «ДЮЦ», а также кадетов Филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК».



Конкурс проводился по 2 номинациям «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство. Ребята в очередной раз проявили свою фантазию и мастерство. Каждая работа была незабываема и индивидуальна.

Подарком для всех участников и гостей выставки стало выступление группы «Виват» (спортивно-бальные танцы), вокалистки Образцового вокально-хореографического ансамбля «Бубенцы» Бибениной Вероники и ребят из объединения «Уличные танцы».



И, конечно же, хочется поблагодарить руководителя вокально-хореографического ансамбля «Бубенцы» — Коваль Тамару Алексеевну, тренера-преподавателя спортивно-бальных танцев — Ольгу Викторовну Киселеву и молодого педагога Бажанову Розу Сергеевну — руководителя коллектива «Уличные танцы» за такие замечательные музыкальные подарки.



Результаты муниципальной выставки-конкурса детского творчества

1. Возрастная группа 4-6 лет



1.1. Номинация «Декоративно-прикладное искусство»

I место — Ткаченко Варвара

Руководитель: Елена Юрьевна Марченко

(МДОУ «Детский сад № 19»)

I место — Ширинова Камила

Руководители: Менделеева Ирина Алексеевна и Ширинова Дина Анатольевна

(МАДОУ «Детский сад № 6»)

II место — Доломанжи Дарья

Руководитель: Арис Елена Николаевна

(МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребёнка»)

II место — Доронова Екатерина

Руководитель: Колецкая Марина Николаевна

(МАДОУ «Детский сад № 14»)

III место — Гончаров Максим

Руководитель: Кирюхина Светлана Владимировна

(МДОУ «Детский сад № 22»)

III место — Беляков Иван

Руководитель: Ноздрачева Оксана Дмитриевна

(МАДОУ «Детский сад № 5»)



1.2. Номинация «Изобразительное искусство»

I место — Вильданова Арина

Руководитель: Улашкина Антонина Алексеевна

(МАДОУ «Детский сад № 14»)

I место — Петричиц Алевтина

Руководитель: Менделеева Ирина Алексеевна

(МАДОУ «Детский сад № 6»)

II место — Федотов Даниил

Руководитель: Лапина Татьяна Ивановна

(МАДОУ «Детский сад № 26»)

II место — Фомичева Ева

Руководитель: Фиалковская Ольга Александровна

(МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребёнка»)

III место — Путимцев Виктор

Руководитель: Щукина Ольга Сергеевна

(МАДОУ «Детский сад № 6»)



2. Возрастная группа 1-4 класс



2.1. Номинация «Декоративно-прикладное искусство»

I место — Карпухина Ангелина

Руководитель: Чилимцева Ольга Александровна

(МАОУ «СОШ № 3»)

I место — Амнякова Карина

Руководитель: Шпилевая Виалетта Георгиевна

(МАУ ДО «ДЮЦ»)

II место — Максименко Надежда

Руководитель: Гладкова Любовь Борисовна

(МАОУ «СОШ № 3»)

II место — Посмитная Елена

Руководитель: Плахотная Инна Петровна

(МОУ «СОШ № 5»)

III место — Годабрелидзе Анастасия

Руководитель: Волкова Наталья Александровна

(МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева»)

III место — Денисова Анжела

Руководитель: Ханакова Светлана Ивановна

(МАУ ДО «ДЮЦ»)



2.2. Номинация «Изобразительное искусство»

I место — Костина Анжелика

Руководитель: Сагитова Валентина Робертовна

(МАУ ДО «ДЮЦ»)

II место — Шаповалова Светлана

Руководитель: Сагитова Валентина Робертовна

(МАУ ДО «ДЮЦ»)

II место — Нестеренко Даниил

Руководитель: Сагитова Валентина Робертовна

(МАОУ «СОШ № 3»)

III место — Кузнецов Максим

Руководитель: Ижутина Татьяна Владимировна

(МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева»)



3. Возрастная группа 5-7 класс



3.1. Номинация ««Декоративно-прикладное искусство»

I место — Острикова Лиза, Капусткина Софья

Руководитель: Лопатина Светлана Павловна

(МОУ «СОШ № 5»)

II место — Белоусов Антон, Гуйтов Артём, Белоглазов Глеб, Змановский Максим

Руководитель: Тарасенко Ольга Владимировна

(Филиал ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев)

III место — Арлаускайте Анна

Руководитель: Пехтерева Светлана Ивановна

(МАУ ДО «ДЮЦ», ГБУСО КО «Центр Росток»)

III место — Гуржина Кира

Руководитель: Шпилевая Виалетта Георгиевна

(МАУ ДО «ДЮЦ»)



3.2. Номинация «Изобразительное искусство»

I место — Самигулова Доминика

Руководитель: Сагитова Валентина Робертовна

(МАУ ДО «ДЮЦ»)

I место — Ильяшова Евгения

Руководитель: Арзютова Наталья Викторовна

(МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева»)

II место — Кузнецова Дарья

Руководитель: Сагитова Валентина Робертовна

(МАОУ «СОШ № 3»)

III место — Шишлова Екатерина

Руководитель: Сагитова Валентина Робертовна

(МАОУ «СОШ № 3»)



4. Возрастная группа 8-11 класс



4.1. Номинация ««Декоративно-прикладное искусство»

I место — Березина Екатерина, Кузнецова Надежда

Руководитель: Лопатина Светлана Павловна

(МОУ «СОШ № 5»)

II место — Фролова Мария, Зубкова Анна

Руководитель: Лопатина Светлана Павловна

(МОУ «СОШ № 5»)

II место — Григораш Артём

Руководитель: Яковлев Сергей Кириллович

(МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева»)

III место — Рауткин Павел

Руководитель: Тарасенко Ольга Владимировна

(Филиал ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев)



4.2. Номинация «Изобразительное искусство»

I место — Беленок Полина

Руководитель: Дубовик Елена Степановна

МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева»

I место — Мелихова Арина

Руководитель: Мелихова Елена Ивановна

(МАОУ «СОШ № 3»)

II место — Исаченко Александра

Руководитель: Сагитова Валентина Робертовна

(МАОУ «СОШ № 3»)

III место — Авдеева Виолетта

Руководитель: Сагитова Валентина Робертовна

(МАОУ «СОШ № 3»)

III место — Егорычева Елизавета

Руководитель: Сагитова Валентина Робертовна

(МАУ ДО «ДЮЦ»)

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