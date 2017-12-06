Воспитанники комплексного социального центра приняли участие в фестивале «От сердца к сердцу»

6 декабрь 2017, 16:40

5 декабря 2017 года в Светлогорске состоялся праздничный гала-концерт «От сердца к сердцу», приуроченный Международному Дню инвалидов в котором принял участие «Комплексный центр социального обслуживания населения в Гусевском городском округе».



На большой сцене театра-эстрады «Янтарь-холл» выступили лучшие коллективы и исполнители из всех муниципальных образований региона – победители отборочных туров областного фестиваля творчества инвалидов «От сердца к сердцу».



В холле театра-эстрады прошла выставка работ декоративно-прикладного творчества, выполненных в различной технике, авторами которых являются люди с ограниченными возможностями здоровья.



Комплексный центр, во всех участвующих номинациях, получил дипломы 1 степени:

Зверева Мария - Лауреат 1 степени в номинации «Художественное слово»;

Зайченко Владимир - Лауреат 1 степени в номинации «Декоративно-прикладное творчество»;

Зайченко Владимир - специальный дипломом «За сохранение народных традиций»;

Коллектив «Улыбка» (Новикова Наталья, Глеза Вадим) – Лауреаты 1 степени в номинации «Театральное искусство» с постановкой «Каша из топора»;

Новикова Наталья - специальный диплом «За яркое воплощение сценического образа в постановке «Каша из топора».



Руководители награждены благодарственными письмами Министерства социальной политики Калининградской области.

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