В Гусевском музее стартовал «Марафон искусств»
30 январь 2018, 12:54
Масштабный выставочный проект знакомит с работами советских художников, отражавших становление и развитие Калининградской области. На вернисаже побывал «ГТРК «Калининград» корреспондент Виталий Хвалей.Теги: музей выставка
Трудовые свершения, строительство нового города, работа в океане на промысле. Портреты сильных и красивых людей. В 1964 году Адольф Шевченко создаёт притягательный образ маляра Тани Сивовой. Калининград возведён женскими руками, большинство мужчин работало в море.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Картины калининградских художников это не просто произведения искусства, это ещё и документ своего времени. Преголя, эстакадный мост, Дом Советов, а на реке плоты.
Брёвна сплавляют по воде. Таким образом, доставляли древесину на калининградский целлюлозно-бумажный комбинат. Название картины «Обогатительная фабрика». Рядом «Индустриальный пейзаж», корабли у причальной стенки. Живописные работы Николая Карякина наполнены невероятной энергией. На картинах мастера Балтика не выглядит унылой и серой, полотна излучают тёплый янтарный свет.
Игорь Кириков, коллекционер:
— Были люди сильные духом, тот же Николай Петрович Карякин прошёл войну, несмотря на тяжёлые испытания, сохранил радость жизни и радость восприятия прекрасного.
Наталья Ситникова, директор Гусевского краеведческого музея:
— «Марафон» запускает огромную, сформировавшуюся тягу современного посетителя к подлинникам искусства. Люди уже перешли тот Рубикон, вседозволенность всем надоела, хочется чего-то настоящего и вот обращаясь к настоящему, идёт возврат к подлинному.
«Марафон искусств» позволит жителям области заново открыть незаслуженно забытые имена калининградских художников. Предстоит целая серия выставок, одна из них будет называться «Рыбацкий край». Многие из полотен создавались прямо в море.
Трудовые свершения, строительство нового города, работа в океане на промысле. Портреты сильных и красивых людей. В 1964 году Адольф Шевченко создаёт притягательный образ маляра Тани Сивовой. Калининград возведён женскими руками, большинство мужчин работало в море.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Картины калининградских художников это не просто произведения искусства, это ещё и документ своего времени. Преголя, эстакадный мост, Дом Советов, а на реке плоты.
Брёвна сплавляют по воде. Таким образом, доставляли древесину на калининградский целлюлозно-бумажный комбинат. Название картины «Обогатительная фабрика». Рядом «Индустриальный пейзаж», корабли у причальной стенки. Живописные работы Николая Карякина наполнены невероятной энергией. На картинах мастера Балтика не выглядит унылой и серой, полотна излучают тёплый янтарный свет.
Игорь Кириков, коллекционер:
— Были люди сильные духом, тот же Николай Петрович Карякин прошёл войну, несмотря на тяжёлые испытания, сохранил радость жизни и радость восприятия прекрасного.
Наталья Ситникова, директор Гусевского краеведческого музея:
— «Марафон» запускает огромную, сформировавшуюся тягу современного посетителя к подлинникам искусства. Люди уже перешли тот Рубикон, вседозволенность всем надоела, хочется чего-то настоящего и вот обращаясь к настоящему, идёт возврат к подлинному.
«Марафон искусств» позволит жителям области заново открыть незаслуженно забытые имена калининградских художников. Предстоит целая серия выставок, одна из них будет называться «Рыбацкий край». Многие из полотен создавались прямо в море.
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