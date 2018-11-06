В городском музее прошла «Ночь искусств»

6 ноября 2018, 15:50

2 ноября в Гусевском музее состоялась ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Данное мероприятие имеет большую географию, это общероссийское событие, которое действительно объединяет нашу страну, знакомит каждого из нас с культурным пространством России. В этом году девиз акции — «Искусство объединяет».



«Ночь искусств» в Гусевском музее началась в пятницу, в 19:00 часов. Посетители с порога окунались в теплую дружескую атмосферу творчества и искусства. Каждый пришедший на праздник получил «комплимент» — это яблоко из сада музея с эмблемой мероприятия.



Начался вечер с открытия выставки крестьянского костюма и предметов быта XIX–XX века «Вещичка». В коллекции собраны уникальные экспонаты времён довоенной России, привезённые из Орловской, Рязанской, Вологодской и других областей — мест, откуда в Калининградскую область приезжали первые крестьяне-переселенцы. Фольклорный ансамбль «ЛетавИца» представил концерт-лекцию «Одна жизнь в русском костюме», на которой был показан круг жизни человека через его одежду: от рождения до последних дней. Народные песни, обращение к теплому, родному миру русской вещи — все это переплелось в выступлении коллектива.



Пока взрослые слушали концерт-лекцию, детвора разошлась на мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. И каждый ребенок нашел занятие по душе: расписать деревянную птицу счастья от студии «Деревянные угощения» города Калининграда, смастерить коробочку или сплести на коклюшках кружево с преподавателями Гусевской ДШИ. А для семей любящих позаниматься творчеством вместе, работал мастер-класс по экспресс-живописи «Семейное рисование» от АНО «Центр раннего развития» Технополиса GS.



Продолжая вечер, с музыкальными номерами выступил калининградский коллектив «TRIOPARIS». Легкость и шарм французской музыки, выразительный вокал в сочетании с изысканным звучанием гитары и аккордеона не оставили равнодушными даже самых искушенных слушателей.



В завершение музыкального вечера состоялось сольное выступление Валерии Михалевой «Все только начинается…» (Калининградский музыкальный колледж им. С. В. Рахманинова). На «Ночи искусств» начинающая певица исполнила свои любимые песни. Валерию в нашем городе многие знают, она часто выступает на городских праздниках и уже имеет своих поклонников.



В этот вечер также были открыты две выставки: «Моря души» художника-космиста из Таллина Олега Высоцкого при содействии Калининградской областной научной библиотеки и персональная выставка калининградского художника Александра Балабаева из фондов Калининградского областного музея изобразительных искусств.



В цокольном этаже работало кафе от кондитерской «Сладкие секреты». Посетители смогли открыть для себя «искусство вкусов».



Музей выражает благодарность за поддержку в организации мероприятия холдингу GS Group.



Жители и гости города, приходили семьями, с друзьями, для них «Ночь искусств» — это возможность по-другому взглянуть на уже знакомое пространство Гусевского музея, открыть для себя новые горизонты. Программа «Ночи искусств» была насыщена творческим вдохновением организаторов, и как результат — им удалось показать насколько безгранично искусство и как просто, и понятно сегодня это можно преподать посетителю. А положительные эмоции гостей и благодарные отзывы подтверждают это. Всех объединила атмосфера творчества и праздника, которая чувствовалась во всем! Искусство объединяет!

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