Ярко, красочно и по-весеннему тепло прошел сегодня в Городском доме культуры праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.
Творческие коллективы города исполняли песни, посвященные любимым женщинам, мамам и бабушкам, а также подарили всем оригинальные танцевальные номера.
Поздравить милых женщин с их праздником пришел в этот день первый заместитель главы администрации МО «Гусевскй городской округ» Александр Китаев. Он также наградил Благодарственными письмами за активную жизненную позицию и помощь в охране общественного порядка на территории нашего округа Ирину Шинкаркину, Марину Фоксеенкову, Нину Чибисову, Надежду Иванченко, Наталью Тимошек, Татьяну Загорскую, Татьяну Деньчукову, Светлану Вдовину и Екатерину Авдееву.
Фотографиями поделились местная администрация и группа «ГУСЕВ HD».
В ГДК прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню
8 марта 2018, 15:12
Городской дом культуры концерт 8 марта
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