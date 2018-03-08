Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / В ГДК прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню
Информационный сайт города Гусева

В ГДК прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню

8 марта 2018, 15:12
В ГДК прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню
Ярко, красочно и по-весеннему тепло прошел сегодня в Городском доме культуры праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.

Творческие коллективы города исполняли песни, посвященные любимым женщинам, мамам и бабушкам, а также подарили всем оригинальные танцевальные номера.

Поздравить милых женщин с их праздником пришел в этот день первый заместитель главы администрации МО «Гусевскй городской округ» Александр Китаев. Он также наградил Благодарственными письмами за активную жизненную позицию и помощь в охране общественного порядка на территории нашего округа Ирину Шинкаркину, Марину Фоксеенкову, Нину Чибисову, Надежду Иванченко, Наталью Тимошек, Татьяну Загорскую, Татьяну Деньчукову, Светлану Вдовину и Екатерину Авдееву.

Фотографиями поделились местная администрация и группа «ГУСЕВ HD».
Городской дом культуры концерт 8 марта
205 просмотров
1
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
В Городском доме культуры прошел праздничный концерт, посвященный «Дню Матери»
В Городском доме культуры прошел праздничный концерт, посвященный «Дню Матери»
В ГДК прошёл муниципальный конкурс эстрадного искусства «До-Ми-Солька»
В ГДК прошёл муниципальный конкурс эстрадного искусства «До-Ми-Солька»
В канун Нового года в городском ДК чествовали самых умных и талантливых
В канун Нового года в городском ДК чествовали самых умных и талантливых
19 марта прошел Муниципальный фестиваль художественного творчества пенсионеров «Таланты золотого возраста»
19 марта прошел Муниципальный фестиваль художественного творчества пенсионеров «Таланты золотого возраста»

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona