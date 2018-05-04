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Гусевский ансамбль занял третье место на областном конкурсе «Играй баян»

4 мая 2018, 16:08
В середине апреля город Балтийск принимал участников Пятого открытого областного конкурса «Играй баян», организаторами которого выступили Министерство по культуре и туризму Калининградской области, Образовательно-методический центр администрации МО «Балтийский муниципальный район» и Детская школа искусств им И. С. Баха (Балтийск). Об этом пишет «За доблестный труд».

Конкурс проходил два дня в двух номинациях: «Солисты-инструменталисты» и «Ансамбли малых форм». Первая номинация была представлена пятью возрастными категориями, вторая двумя.

Гусевская детская школа искусств была заявлена на участие в конкурсе в обеих номинациях. В первой номинации в IV возрастной категории, где было 18 участников в возрасте 13-16 лет выступила Алена Закревская (преподаватель Оксана Разумная). Во второй номинации, где были заявлены пять дуэтов и два ансамбля, честь нашего города отстаивал ансамбль «Аккорд» в составе: Закревской Алены, Ивана Иванова, Ярослава Каюкова, Жанны Назарбековой, Ксении Плотниковой и Егора Шишкунова (преподаватели: Оксана Разумная и Ирина Симанычева). Ребята играли «Колыбельную Оле-Лукойе» Жанны Металлиди.

Жюри конкурса возглавлял заслуженный работник культуры России, доцент кафедры баяна и аккордеона РАМ им. Гнесиных, директор Московского областного музыкального колледжа им. А. Н. Скрябина Олег Гапонов.

Ребята из «Аккорда» достойно выступили на конкурсе, заняв почетное третье место.
конкурс ДШИ
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Гость Ирина
# 1Гость Ирина
Поздравляю Оксану Сергеевну и ее воспитанников с победой!
Вчера, 18:46   ЦитироватьОтветить1

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