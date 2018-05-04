В середине апреля город Балтийск принимал участников Пятого открытого областного конкурса «Играй баян», организаторами которого выступили Министерство по культуре и туризму Калининградской области, Образовательно-методический центр администрации МО «Балтийский муниципальный район» и Детская школа искусств им И. С. Баха (Балтийск). Об этом пишет «За доблестный труд».
Конкурс проходил два дня в двух номинациях: «Солисты-инструменталисты» и «Ансамбли малых форм». Первая номинация была представлена пятью возрастными категориями, вторая двумя.
Гусевская детская школа искусств была заявлена на участие в конкурсе в обеих номинациях. В первой номинации в IV возрастной категории, где было 18 участников в возрасте 13-16 лет выступила Алена Закревская (преподаватель Оксана Разумная). Во второй номинации, где были заявлены пять дуэтов и два ансамбля, честь нашего города отстаивал ансамбль «Аккорд» в составе: Закревской Алены, Ивана Иванова, Ярослава Каюкова, Жанны Назарбековой, Ксении Плотниковой и Егора Шишкунова (преподаватели: Оксана Разумная и Ирина Симанычева). Ребята играли «Колыбельную Оле-Лукойе» Жанны Металлиди.
Жюри конкурса возглавлял заслуженный работник культуры России, доцент кафедры баяна и аккордеона РАМ им. Гнесиных, директор Московского областного музыкального колледжа им. А. Н. Скрябина Олег Гапонов.
Ребята из «Аккорда» достойно выступили на конкурсе, заняв почетное третье место.
Гусевский ансамбль занял третье место на областном конкурсе «Играй баян»
4 мая 2018, 16:08конкурс ДШИ
208 просмотров | 1 комментарий
Другие новости по теме