Городской музей посетила делегация из Германии

5 июня 2018, 13:24

В субботу, 2 июня, в рамках мероприятий, посвященных юбилею Диаконического центра города Гусева, городской музей принимал у себя немецкую делегацию.



Научный сотрудник музея Сергей Погудин провел для гостей обзорную экскурсию по залам музея и прочитал доклад «Роль зальцбуржцев в становлении и развитии города Гумбиннена».



Для участников делегации также была организована экскурсия в Гусевский агропромышленный колледж на фреску Отто Хайхерта, иллюстрирующую встречу зальцбуржских переселенцев с королем Фридрихом-Вильгельмом I в Восточной Пруссии. Уникальная фреска является яркой достопримечательностью нашего города.

263 просмотра