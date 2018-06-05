Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Городской музей посетила делегация из Германии
Информационный сайт города Гусева

Городской музей посетила делегация из Германии

5 июня 2018, 13:24
Городской музей посетила делегация из Германии
В субботу, 2 июня, в рамках мероприятий, посвященных юбилею Диаконического центра города Гусева, городской музей принимал у себя немецкую делегацию.

Научный сотрудник музея Сергей Погудин провел для гостей обзорную экскурсию по залам музея и прочитал доклад «Роль зальцбуржцев в становлении и развитии города Гумбиннена».

Для участников делегации также была организована экскурсия в Гусевский агропромышленный колледж на фреску Отто Хайхерта, иллюстрирующую встречу зальцбуржских переселенцев с королем Фридрихом-Вильгельмом I в Восточной Пруссии. Уникальная фреска является яркой достопримечательностью нашего города.
Германия музей Диаконический центр
263 просмотра
0
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
В Гусевском музее открыт новый зал «История Гумбиннена с начала ХVIII до середины ХХ столетий»
В Гусевском музее открыт новый зал «История Гумбиннена с начала ХVIII до середины ХХ столетий»
Вот и закончился месяц май насыщенный, традиционными мероприятиями
Вот и закончился месяц май насыщенный, традиционными мероприятиями
В Гусевском районе прошли Дни литературы и искусства Калининградской области
В Гусевском районе прошли Дни литературы и искусства Калининградской области
В Гусеве скрестили музыку камерного оркестра с видеоинсталяцией
В Гусеве скрестили музыку камерного оркестра с видеоинсталяцией

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona