/ / / Первый этап проекта «Россия читает гусевских авторов» был посвящен Валентине Борисовне Соловьевой

6 июня 2018, 12:57

Коллектив Центральной детской библиотеки г. Гусева

Этой весной МБУ «Гусевское библиотечное объединение» выступило организатором проекта «Россия читает гусевских авторов», в ходе которого планируется познакомить библиотеки городов области с творчеством наших земляков. И первым этапом проекта стало проведение литературно-краеведческой акции «Сказки вокруг нас», посвященной писателю и поэту Валентине Борисовне Соловьевой.Детство и юность Валентины Борисовна прошли именно в Гусеве, здесь она и начала писать стихи. Впервые стихотворение пятиклассницы Вали было опубликовано в газете «За доблестный труд». Потом были: школьное литературное объединение, первая книга стихов «Шаги», публикации в журналах «Москва» и «Молодая гвардия». В 1985 году издана книга «Сказки вокруг нас», в 1987 — «Войти дважды», а в 1988 — «Длинный день». Валентина Соловьева становится более известной как автор детских книг. Рассказ «У приведения день рождения», выпущенный в 1995 году издательством «Янтарный сказ», стал лауреатом областной премии «Признание». Конечно же, такой автор достоин быть читаемым и обсуждаемым нынешними юными читателями.На наше предложение поучаствовать в Акции и одновременно, в каждой маленькой и большой библиотеке почитать вслух произведения Валентины Соловьевой, откликнулись 26 учреждений, работающих с детьми. Среди них библиотеки Калининграда, Краснознаменска, Гвардейска, Багратионовска, Балтийска, Немана и Славска. Впрочем, акция, которая изначально задумывалась как областная, неожиданно приобрела общероссийский формат. К учреждениям культуры Калининградской области присоединились библиотеки Самары, Вятки, Сызрани и других городов. В Акции приняли участие 985 ребят.22 мая сама Валентина Борисовна приехала из Калининграда (где она сейчас живет и работает) в детскую библиотеку Гусева, чтобы встретиться со школьниками. Сюрпризом для гостьи стала театральная постановка по сказкам «Шорох» и «Дырка», показанная участниками клуба по интересам «В кругу друзей», который действует при Фурмановском филиале МБУ «ГБО» (руководитель — Ирина Алексеевна Мозолькова). Затем писательница рассказала школьникам о детстве, проведенном в Гусеве, о первых опубликованных стихах и напечатанных книгах, о творческом тандеме с мужем-художником, придумавшим иллюстрации к ее произведениям. Вместе читали и сочиняли стихи, фотографировались и обменивались подарками. Сотрудники библиотеки поздравили Валентину Борисовну с недавно прошедшим Днем рождения, а она передалав дар библиотеки две новые книги.Акция завершена, но мы все еще продолжаем принимать фотоотчеты от участников, присоединившихся к нам позднее. Рассылаем памятные дипломы, благодарим за проявленный интерес и уже готовим новые сюрпризы. В следующем году проект приобретет официальный Всероссийский формат, и еще больше читателей по всей стране познакомятся с произведениями гусевских авторов.Еще раз спасибо всем участникам!