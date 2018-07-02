В городской библиотеке прошла творческая встреча «ВСтихах»

2 июля 2018, 18:18

В читальном зале Центральной библиотеки прошла творческая встреча «ВСтихах». На мероприятие были приглашены члены Гусевского литературного объединения «ГУСЕВ Лито» и творческая молодёжь нашего города. Гусевцы познакомились с новыми молодыми авторами Анастасией Волковой и Верой Рудай.



Задушевно и чувственно прозвучали стихи под аккомпанемент гитары Алексея Танана. Для его творчества характерно совмещение авторства стихов, музыки, исполнительства в одном лице. Цель мероприятия — привлечение творческих и талантливых людей в литературное объединение Гусевской Центральной библиотеки.

210 просмотров