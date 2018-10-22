В городском музее прошла презентация романов о восточной Пруссии

19 октября 2018, 20:01

В четверг, 18 октября, в Гусевском музее в рамках литературно-музыкальной гостиной «Зеленый фонарь» прошла презентация двух романов о Восточной Пруссии немецкого писателя Йоханнеса Рихарда цур Мегеде. Впервые на русский язык эти книги перевел наш земляк, много лет занимающийся историей региона, Валерий Гусаров.



В рамках встречи переводчик представил две книги: «Огонь Брюстерорта» и «Модеста».



«Огонь Брюстерорта» — курортный роман. Его действие разворачивается на побережье Замланда. Как рассказал переводчик, многие объекты в городке Раушен (ныне Светлогорск), описанные в романе, сохранились до наших дней. И касается это не только маяка, название которого вынесено в заголовок романа (Брюстерорт, а ныне Таран). Это и железнодорожная станция Раушен-Орт («Светлогорск-1»), и Мельничный пруд (озеро Тихое), и Варникенский лес. Их мы можем увидеть и сегодня. Цур Мегеде детально рассказывает и о прусской природе, и о быте местного населения.



Побывав однажды в этих местах Валерий Гусаров ощутил присутствие что называется «гения места». И начал поиски литературы, чтобы узнать об этих краях побольше. Но найти удалось лишь одну книгу на немецком языке писателя цур Мегеде. Валерий Гусаров решил перевести ее самостоятельно, для себя. Чуть позже возникло ощущение, что этим текстом стоит поделиться и с другими. Текст пережил несколько редакций: Валерий Гусаров привлекал к переводу книг и «народных» редакторов: своих друзей, коллег, местных краеведов.



Вторая книга для перевода была выбрана случайно. Ей оказалась «Модеста». Только когда началась работа по переводу Валерий Гусаров понял, что речь в книге идет именно о тех местах, где мы живем: это некий собирательный образ мест между Инстербургом и Гумбинненом. Известно, что автор часто бывал в замках этих городов, посещал Гумбиннен и не по наслышке знал жизнь и нравы сельского дворянства. Именно семейные мотивы и местная жизнь описаны в романе.



На перевод, редактуру и издание двух книг у Валерия Гусарова ушло 9 лет. Тираж «Огня Брюстерорта» составил 500 экземпляров, «Модесты» — 400. Купить их можно в нашем музее.



Сегодня Валерий Гусаров работает над переводом еще одного романа Йоханнеса Рихарда цур Мегеде о жизни Восточной Пруссии — «Квиты!»

659 просмотров | 1 комментарий