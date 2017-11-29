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В Гусевском музее прошла презентация книги игумении Елисаветы «Благослови»

29 ноябрь 2017, 18:14
В Гусевском музее прошла презентация книги игумении Елисаветы «Благослови»
В городском музее в рамках литературно-музыкальной гостиной «Зеленый фонарь» настоятельница Свято-Елисаветинского женского монастыря игумения Елисавета презентовала свою новую книгу «Благослови».

Книга «Благослови» - это сборник коротких рассказов о действии Промысла Божьего в нашем мире, о послушании и терпении, о благодарности Творцу и Его Любви к нам. Является продолжением книги "Дорога любви".

Встреча с настоятельницей прошла в теплой и доверительной обстановке. Игумения Елисавета не только представила свою книгу, но и поведала о непростом пути монахини и настоятельницы. А участники гостиной задали гостье интересующие их вопросы.

В завершение встречи матушка пригласила всех посетить Свято-Елисаветинский монастырь.
Теги: музей
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