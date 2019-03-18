В ДШИ прошёл конкурс рисунков, посвященный годовщине возвращения Крыма в Россию

18 марта 2019, 19:10

С 16 по 18 марта в Гусевской детской школе искусств прошел конкурс рисунков, посвященный пятилетнему юбилею возвращения республики Крым в состав России.



Десятки детских работ, символизирующих единство нашей страны, стали ярким подтверждением поддержки ребятами позиции нашего государства в отношении Крыма.



По итогам конкурса лучшие работы будут отмечены дипломами, а в здании ДШИ разместится интересная выставка «Крым наш!».

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