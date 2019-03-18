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Информационный сайт города Гусева

В ДШИ прошёл конкурс рисунков, посвященный годовщине возвращения Крыма в Россию

18 марта 2019, 19:10
В ДШИ прошёл конкурс рисунков, посвященный годовщине возвращения Крыма в Россию
С 16 по 18 марта в Гусевской детской школе искусств прошел конкурс рисунков, посвященный пятилетнему юбилею возвращения республики Крым в состав России.

Десятки детских работ, символизирующих единство нашей страны, стали ярким подтверждением поддержки ребятами позиции нашего государства в отношении Крыма.

По итогам конкурса лучшие работы будут отмечены дипломами, а в здании ДШИ разместится интересная выставка «Крым наш!».
ДШИ
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Гость Виталий
# 1Гость Виталий
А почему нет конкурса, как просрали этот Крым. Крым у нас не отобрали, не завоевали, а сами его отдали. Вы это детям объяснили? Чтобы дети знали, что если им подарят подарок, то его можно забрать по праву силы и наоборот.
Вчера, 20:25   ЦитироватьОтветить
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