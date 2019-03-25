/ / / В Гусевском МФЦ подвели итоги конкурса детского рисунка, посвящённого Международному женскому дню

25 марта 2019, 19:28

На днях в Гусевском МФЦ подвели итоги и наградили участников конкурса детского рисунка, посвящённого Международному Женскому дню — 8 марта.Как обычно, членами жюри выступили пользователи услугами, предоставляемых многофункциональным центром.Третье место заняла воспитанница детского сада № 19 Алена Агафонова. На второе место жюри оценило работу воспитанницы детского сада № 11 Эвелины Охрименко. Ну, а больше всего понравилась работа Вари Ткаченко из детского сада № 19.Директор МФЦ Наталья Шерашенидзе поздравила всех участников и наградила победителей грамотами.