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В Гусевском МФЦ подвели итоги конкурса детского рисунка, посвящённого Международному женскому дню

25 марта 2019, 19:28
В Гусевском МФЦ подвели итоги конкурса детского рисунка, посвящённого Международному женскому дню
На днях в Гусевском МФЦ подвели итоги и наградили участников конкурса детского рисунка, посвящённого Международному Женскому дню — 8 марта.

Как обычно, членами жюри выступили пользователи услугами, предоставляемых многофункциональным центром.

Третье место заняла воспитанница детского сада № 19 Алена Агафонова. На второе место жюри оценило работу воспитанницы детского сада № 11 Эвелины Охрименко. Ну, а больше всего понравилась работа Вари Ткаченко из детского сада № 19.

Директор МФЦ Наталья Шерашенидзе поздравила всех участников и наградила победителей грамотами.

МФЦ конкурс
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