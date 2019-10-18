Подведены итоги областного фестиваля «Таланты золотого возраста» 18 октября 2019, 19:51

В четверг, 17 октября, в Доме искусств Калининграда состоялся финал VI областного фестиваля художественного творчества пожилых людей.



В этом году его участниками стали более 700 представителей муниципальных комплексных центров социального обслуживания, областных домов-интернатов, учреждений культуры, творческих общественных объединений, районных обществ инвалидов и ветеранов. Творческое состязание проходило по девяти номинациям. Летом в Гусеве, Пионерском, Правдинске и Гурьевске прошли зональные отборочные туры.



Во время гала-концерта выступили творческие коллективы из 13 муниципальных образований, занявшие призовые места на межрайонных соревнованиях.



Как отметила министр социальной политики Анжелика Майстер, этот фестиваль уже много лет является ярким событием. «Он демонстрирует таланты, которыми так богаты люди старшего возраста. Фестиваль помогает продлить их активное долголетие, поддерживает интерес к жизни, что является одной из задач нацпроекта «Демография», — подчеркнула руководитель ведомства.



В номинации «дуэт» вокального конкурса диплом лауреата вручен Валентине Павловой и Нине Сорокиной из Гусева. Также из этого муниципалитет награду получило и трио «Калейдоскоп». Самую возрастную участницу хора «Рыбачка» Валерию Михайловну Овечкину, отметившую в прошлом году 90-летний юбилей (фото 5), поздравила управляющая региональным отделением Пенсионного Фонда РФ Светлана Малик, вручив диплом в номинации «Социально активный пенсионер». Лучшим солистом единогласно признан Валерий Фоменко из Озерска. Нестеровский вокальный коллектив «Золотой возраст» стал лучшим в номинации «Ансамбль». Лариса Овчинникова из Гурьевска стала победительницей в номинации «Мастер художественного слова».



Наибольшая конкуренция была в танцевальном и вокальном (в номинации «Хор») конкурсах. Лауреатами первого стали сразу два коллектива: клуб любителей танца «Радость» из Правдинска и коллектив «Краса» (г. Гусев). Лучшими хоровыми коллективами жюри признаны «Здравица» из Гурьевска, который уже становился лауреатом конкурса в 2018 году, и хор «Рыбачка» из Пионерского.



Лауреат в номинации «Декоративно-прикладное искусство» — Ева Шкудун (г. Гвардейск), получившая диплом за картины из шерсти.



Подводя итог фестиваля «Таланты золотого возраста», жюри и зрители отметили, что получили не только яркие и позитивные эмоции, но и заряд бодрости от людей, которые живут яркой жизнью, постоянно учатся новому и щедро делятся своими талантами с окружающими.