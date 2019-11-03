В городском музее прошла «Ночь искусств» 3 ноября 2019, 08:55

1 ноября искусство обьединило горожан и гостей города на ежегодной акции «Ночь искусств 2019» в Гусевском музее.



Вечер получился уютным, дружеским, наполненным творчеством. Прекрасное настроение гостей обеспечило выступление Ансамбля солистов оркестра русских народных инструментов. В исполнении народных инструментов звучали любимые многими мелодии театра и кино, а также трогательные и душевные песни.



Вторая половина праздника была с французским акцентом, благодаря коллективу «TrioPariz».



Было вот так: детвора на мастер классах, взрослые наслаждаются музыкальной программой, кто-то в кафе, а кто-то подписывает открытки, чтобы отправить Музейной почтой — во всем теплота и осеннее настроение.



Оформление праздника всегда важно, поэтому «Ночь искусств» прошла в окружении картин выставки Всероссийского пленэра «Гусев. Осень. Взгляд из центра России». Полотна зрителю навевают легкую грусть и одновременно радость, наш город «купается в зелени», и весной она вернется, чтобы снова окутать город.