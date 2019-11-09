Гусевцы приняли участие в областном чемпионате и первенстве по танцевальному спорту

Танашов Андрей и Кленюшина Полина — 1 место в категории Дети 2 Н-4;



Куприянов Артем и Гавричкова Полина — 2 место в категории Дети 1 Н-2;



Канцев Максим и Анохина Елизавета — 2 место в категории Дети 2 Н-4;



Колдин Антон и Сорогина Станислава, занявшие 3 место в сокращенном двоеборье в категории Дети 2 Е класс;



Скоробогатов Саша и Соловьева Лили — 3 место в категории Дети 1 Н-2;



Лебедев Руслан и Данилова Ангелина — 5 место в категории Дети 2 Н-3;



Данилова Ксения — 2 место в категории Юниоры 1 Н-5;



Иваровская Мария — 2 место в категории Дети 2 Н-4 и 1 место «Кубок Вальса»;



Цюра Мария — 2 место в категории Дети 2 Н-4;



Соловьева Лилия в категории Дети 1 — «Кубок Вальса».



На одной из лучших танцевальных площадок области в РК «Резиденция королей» 2 ноября состоялись Чемпионат и Первенство Калининградской области по танцевальному спорту.Судейскую коллегию представляли арбитры из Польши и пять регионов России : Карачаево-Черкесская республика, Приморский край, Брянская область, Волгоградская область и Калининградская областьНа паркете соревновались танцоры из 13 клубов области. Город Гусев представляли обучающиеся объединения «Спортивно-бальные танцы» — клуб «Виват». Участники турнира блистали на паркете и порадовали своими результатами:а также наши солистки:Киселева Ольга Викторовна, тренер-преподаватель: «Все мы связаны одним делом — искусством танца! Танцоры ежедневно проводят много часов в зале, чтобы совершенствоваться. Тренеры-преподаватели посвящают себя своим ученикам, отдавая свои знания и ведя их к новым победам. Родители вкладывают все свои силы, чтобы их дети были успешными. И почти каждый выходной мы все стремимся на турниры, чтобы реализовать себя на нашем танцевальном пути. Чего мы все ожидаем? Конечно, достойных соперников, конкурентную среду, организацию на высшем уровне, праздничную атмосферу, авторитетную оценку!»Молодцы! Поздравляем всех участников с высокими результатами! Огромное спасибо ребятам, их родителям и тренеру-преподавателю!