Воспитанники ДЮЦ стали лауреатами 1 степени на международном фестивале «Planet of Arts» 9 ноября 2019, 15:45

Международный творческий форум и фестиваль-конкурс «Планета искусств» / «Planet of Arts» проводится с марта 2012 года при информационной поддержке Департамента культуры города Москвы и в тесном сотрудничестве с Посольствами в РФ таких стран, как Япония, Испания, Италия, Китай, Индия и др. Приветствуют фестиваль известные деятели культуры и искусства.



Государственная информационная поддержка: При информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Департамента культуры города Москвы, Министерства культуры Московской области, Министерства культуры Республики Крым, Министерства образования Калининградской области, Управления культуры администрации города Сочи, Санкт-Петербургского Дома национальностей



Международный творческий фестиваль-конкурс состоялся в городе Калининграде с 1 по 4 ноября 2019. 2 ноября был самый напряженный день –конкурсный! Со всех уголков России собрались юные артисты — от Сахалина до Калининграда! Приняли участие и наши земляки — вокальная группа «Барби» образцового ансамбля «Бубенцы» МАУ ДО «ДЮЦ», руководитель Тамара Коваль, ставшие дважды лауреатами 1 степени на мероприятии такого масштаба.



Поздравляем ансамбль «Бубенцы» и желаем новых творческих побед!