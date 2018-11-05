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Вокалисты ансамбля «Бубенцы» взяли два первых места на международном фестивале «Планета искусств»

5 ноября 2018, 13:41
Вокалисты ансамбля «Бубенцы» взяли два первых места на международном фестивале «Планета искусств»
3 ноября в Калининграде прошел международный фестиваль-конкурс «Планета искусств». Проект приветствуется Министром культуры РФ В. Р. Мединским и посвящен Десятилетию детства в России (2018–2027гг.).

Цели и задачи этого конкурса:

  • Международный творческий форум и фестиваль-конкурс направлен на укрепление творческих связей между Российской культурой и искусством других стран.
  • Наш Фестиваль призван способствовать творческому росту, вовлечению родителей и педагогов в фестивальное движение в России и за рубежом.
  • Дети из разных стран и городов встречаются для обмена творческими достижениями, общения, международной творческой дружбы и участия в конкурсе на лучший коллектив в своем жанре.
  • В рамках фестиваля планируются благотворительные концерты и культурные акции, творческие встречи и мастер-классы, а также конкурс работ, посвященных любимой стране.

Наши юные вокалисты ансамбля «Бубенцы» решили принять участие в таком необычном и интересном конкурсе. Благодаря нашим заботливым родителям, директору Детско-юношеского центра Т. В. Гавриловой и директору Дома культуры Н. М. Москвичевойпоездка состоялась! А вот результаты порадовали нас всех — два первых места! Солистка ансамбля «Бубенцы» Алина Казибекова и старшая вокальная группа «Журавушки» стали лауреатами I степени! А также получили приглашение на конкурс в город Клайпеду на январские каникулы!

Поздравляем и гордимся юными талантами г. Гусева! Так держать, «Бубенчики»!
ДЮЦ Бубенцы
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