В Городском ДК прошёл праздничный концерт, посвящённый Дню матери

Вчера в Городском доме культуры поздравляли с замечательным праздником — Днем матери, рассказали в пресс-службе администрации округа.
Глава муниципального образования «Гусевский городской округ», председатель Окружного совета депутатов Андрей Гнездилов, заместитель главы администрации Людмила Томина приветствовали женщин теплыми словами благодарности и признания, а также вручили многодетным матерям Гусевского городского округа благодарственные письма и подарки.
Депутат Окружного совета депутатов, помощник депутата областной Думы Дмитрий Распопов зачитал поздравление от депутата Калининградской областной Думы Михаила Зацепина и в свою очередь вручил благодарственные письма многодетным матерям и женщинам, ежедневно вносящим свой вклад в воспитание, образование подрастающего поколения нашего округа.
Праздничной атмосферой и теплом были наполнены яркие концертные номера творческих коллективов Городского дома культуры, Детской школы искусств и детских садов, которые ребята подготовили специально для своих мам и бабушек.
Концертная программа получилась по-настоящему теплой и душевной, создала зрительницам прекрасное предпраздничное настроение.