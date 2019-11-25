Историки, краеведы и преподаватели приняли участие в конференции «Ивановские чтения-2019» 25 ноября 2019, 14:08

22 ноября в Гусевском музее состоялась научно-практическая конференция «Ивановские чтения-2019», организованная Гусевским музеем и посвященная истории Гусевской земли.



Открывая конференцию, глава муниципального образования «Гусевский городской округ» Андрей Петрович Гнездилов отметил важность сегодняшнего события и возрождения традиции ежегодного проведения «Ивановских чтений», подчеркнул, что историей интересуются многие и накануне юбилейной даты 75-летия Великой Победы это особенно важно, а также выразил благодарность участникам и пожелал слушателям новых знаний, которыми они смогут делиться.



На конференции выступили ученые Калининградской области, краеведы, сотрудники Калининградского областного историко-художественного музея (КОИХМ) и Гусевского музея. Открыл «Ивановские чтения» доклад Кретинина Г. В., доктора исторических наук, профессора, ведущего научного сотрудника КОИХМ, председателя Калининградского регионального отделения общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» на тему «О стереотипах в оценке Гумбинненской наступательной операции 1944 г.». Доклад Новикова А. С., кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника КОИХМ по теме «Взятие Гумбиннена в воспоминаниях Ильи Петровича Клюшника» раскрыл неизвестные страницы штурма Гумбиннена в январе 1945 г. Погудин С. Р., сотрудник Гусевского музея представил обзор немецких источников в докладе на актуальную тему «Русские в Гумбиннене». В этом году отмечается 250-летняя годовщина учреждения ордена Святого Георгия, поэтому председатель Калининградского клуба краеведов Афонин И. В. выступил с докладом «Георгиевский крест за Гумбиннен». Гусаров В. В., директор по качеству АО «НПО «ЦТС», руководитель волонтерского движения Технополис GS в своем докладе «Опыт работы волонтерского движения Технополис GS на захоронениях Первой мировой войны» рассказал о результатах работы волонтеров и проблемах масштабной историко-культурной акции «Тысячи имен», которая призвана поименно назвать и увековечить более 1000 русских воинов, отдавших жизни во время Первой мировой войны и похороненных в Калининградской области. Завершило конференцию выступление Ситниковой Е. Г., методиста по научно-просветительской деятельности Гусевского музея «Александр Михайлович Иванов — основатель Гусевского музея».



Все доклады вызвали у слушателей живой интерес и активное обсуждение. Каждый участник конференции «Ивановские чтения» смог принять участие в дискуссии. По итогам конференции планируется публикация докладов.