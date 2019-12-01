Сегодня в Городском доме культуры состоялся отборочный тур Кадетского бала, проводимого в рамках первого этапа XII областного военно-патриотического смотра-конкурса кадетских классов общеобразовательных организаций Калининградской области «Отчизны верные сыны-2019».
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, бал в рамках смотра-конкурса кадетских классов Калининградской области собрал учащихся кадетских корпусов со своими хореографическими наставниками из 9 муниципалитетов: Пионерска, Немана, Озерска, Нестерова, Зеленоградска, Мамоново, Правдинска, Гвардейска и Гусева.
Выбрать лучших на танцевальном марафоне предстояло жюри в составе заместителя начальника отдела специального профессионального дополнительного физкультурно-спортивного образования и воспитания Министрества образования Калининградской области Ольги Спиридоновой, почетного работника общего образования и руководителя студии бального танца «Шанс» ДЮЦ на Комсомольской города Калининграда Елены Носковой, педагога-хореографа Юлии Пашенко.
С приветственным словом к участникам кадетского бала и гостям обратился заместитель главы администрации Гусевского городского округа Алексей Родин и члены жюри.
Перед началом конкурсной части мероприятия на сцене для всех присутствующих были представлены танцевальные и музыкальные номера в исполнении юных гусевских талантов.
Коллективы соревновались в разных во страстных категориях и танцевальных жанрах.
Учащиеся кадетской школы-интерната Андрея Первозванного города Гусева в младшей и средней возрастной группах вышли в финал.
Завершится XII областной военно-патриотический смотр-конкурс кадетских классов Кадетским балом в городе Калининграде, где состоятся показательные выступления победителей финала.
Возрожденные кадетские балы служат формированию у юного поколения интереса к изучению истории Отечества, являются важной составляющей военного образования.
Сегодня в ГДК состоялся отборочный тур кадетского бала в рамках конкурса «Отчизны верные сыны-2019»
1 декабря 2019, 20:53