В течение уходящего 2019 города-побратимы, соседи и друзья — российский Гусев и польский Голдап отмечали 15-летие со дня подписания Договора о сотрудничестве многочисленными мероприятиями.
Гусев и Голдап объединяет не только географическая близость и общие заботы, но и идеи, которые совместно реализуются в сферах культуры, спорта, образования. Это сотрудничество имеет богатую хронику, приятные воспоминания, несет в себе позитивный опыт для обеих сторон.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, 14 декабря в Доме культуры города Голдап прошел праздничный концерт и встреча представителей обоих городов.
На торжественном мероприятии присутствовали: глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, бурмистр города Голдап Томаш Рафал Люто, глава муниципального образования «Гусевский городской округ», председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, председатель Городского Совета Войчех Холдыньски, депутаты из обоих городов, директоры Домов культуры, начальники муниципальных организаций.
На сцене выступал признанный российский народный камерный хор «КАНТ», который в нынешнем году отметил 45-летие со дня основания. Польский Театр огня «FLASH ZONE» представил танцевальный номер с элементами светового шоу. С песнями выступали юные звезды: Поля Магельницка, Вероника Петрушевска, Александра Сечковска, Макс Ромпель и другие.
Подобные совместные мероприятия являются ярким свидетельством готовности жителей Голдапа развивать дружбу и сотрудничество с Гусевом, выстраивать диалог между жителями.
В Голдапе прошёл концерт, приуроченный к 15-летию со дня подписания договора о сотрудничестве с нашим городом
16 декабря 2019, 13:06