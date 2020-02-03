В Гусевском краеведческом музее экспонируется гобелен XVII века

В Гусевском краеведческом музее экспонируется уникальное произведение искусства — гобелен XVII века. Сюжет отражает кульминационный момент известной ветхозаветной истории о Самсоне. Шпалера выполнена из шёлка и шерсти.Выставка редкого гобелена стала возможной благодаря сотрудничеству музея с известным коллекционером Андреем Балыко. Жители области могут познакомиться с уникальным произведением искусства до 25 февраля.