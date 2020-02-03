В Гусевском краеведческом музее экспонируется уникальное произведение искусства — гобелен XVII века. Сюжет отражает кульминационный момент известной ветхозаветной истории о Самсоне. Шпалера выполнена из шёлка и шерсти.
Наталья Ситникова, директор гусевского краеведческого музея:
— Это всё изготавливалось в Парижских мануфактурах. Мы знаем, что было разработано и исполнено 8 сюжетов из Ветхого завета под руководством Симона Вуэ. Это всё было предназначено для помещений Лувра и конечно спустя 400 лет сохранность этого предмета поражает. Это работа хранителя, работа реставраторов.
Выставка редкого гобелена стала возможной благодаря сотрудничеству музея с известным коллекционером Андреем Балыко. Жители области могут познакомиться с уникальным произведением искусства до 25 февраля.
В Гусевском краеведческом музее экспонируется гобелен XVII века
3 февраля 2020, 17:47