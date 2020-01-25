Сегодня в Гусевском историко-краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки гобелена. На ней присутствовали: первый заместитель Председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, жители города, сотрудники музея и, разумеется, владелец редкого произведения искусства — Андрей Балыко. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
Настроение присутствующим воздавали музыкальные и вокальные произведения в исполнении ансамбля преподавателей детской школы искусств «Носиальжи», концертмейстера ДШИ — Кристины Возной, саксофониста и бывшиего учащегося Гусевской ДШИ — Дмитрия Латышева.
Событие редкое само по себе, и интересно тем, что в Гусевском музее это нетипичная выставка одного предмета искусства. Но он не нуждается в дополнениях, и понятно, почему: произведение из серии тканей «История Ветхого Завета», выполнявшихся в XVII веке в мастерских Парижа, впечатляет как своими размерами (ширина более 3,6 метра, длинна 5, 25 метров), так и мастерством исполнения.
На стенах музея можно прочитать и об истории гобелена как вида искусства и ремесла, так и о ветхозаветной истории, которая стала сюжетом для монументального произведения.
Шанс посетить выставку гобелена «Самсон на пиру у филистимлян» у жителей и гостей города будет до 25 февраля.
В Гусевском музее состоялось открытие выставки гобелена XVII века «Самсон на пиру у филистимлян»
25 января 2020, 21:38