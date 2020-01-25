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В Гусевском музее состоялось открытие выставки гобелена XVII века «Самсон на пиру у филистимлян»

25 января 2020, 21:38
В Гусевском музее состоялось открытие выставки гобелена XVII века «Самсон на пиру у филистимлян»
Сегодня в Гусевском историко-краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки гобелена. На ней присутствовали: первый заместитель Председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, жители города, сотрудники музея и, разумеется, владелец редкого произведения искусства — Андрей Балыко. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

Настроение присутствующим воздавали музыкальные и вокальные произведения в исполнении ансамбля преподавателей детской школы искусств «Носиальжи», концертмейстера ДШИ — Кристины Возной, саксофониста и бывшиего учащегося Гусевской ДШИ — Дмитрия Латышева.

Событие редкое само по себе, и интересно тем, что в Гусевском музее это нетипичная выставка одного предмета искусства. Но он не нуждается в дополнениях, и понятно, почему: произведение из серии тканей «История Ветхого Завета», выполнявшихся в XVII веке в мастерских Парижа, впечатляет как своими размерами (ширина более 3,6 метра, длинна 5, 25 метров), так и мастерством исполнения.

На стенах музея можно прочитать и об истории гобелена как вида искусства и ремесла, так и о ветхозаветной истории, которая стала сюжетом для монументального произведения.

Шанс посетить выставку гобелена «Самсон на пиру у филистимлян» у жителей и гостей города будет до 25 февраля.
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