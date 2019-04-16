/ / / 15 апреля в Гусевском музее открылась выставка гобелена «Ода текстилю» Ирены Пилютите

С приветственным словом выступил глава Гусевского городского округа-Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов: «Я рад вместе с вами, дорогие друзья, встрече! Работы Ирены Пилютите впечатляют. Считаю, что она счастливый соперник любого художника. Так воспроизвести образы и чувства, которые она передает в своих работах, ниточка за ниточкой, подобрав цвета, гамму, палитру — нужно быть великим художником! Я рад, что наш город является одним из центров притяжения Литовской культуры. Этому способствует и история нашей земли». Раминта Гецевичиене в своем выступлении выразила благодарность за гостеприимство и радость встречи с городом, Гусевским музеем, организаторами выставки. Особенно благодарила музыкантов ансамбля «Ностальжи», благодаря которым чувствуется торжественность момента и праздник открытия. Также от Раминты прозвучал пронзительный рассказ о жизни и творческом пути автора, что способствовало осознанному пониманию работ Ирены.
На выставке «Ода текстилю» представлены работы из четырех коллекций, что лучшим образом знакомит зрителя со всей палитрой творчества Ирены Пилютите: цикл о ткачестве, портреты деятелей культуры Литвы, связанные с Восточной Пруссией, древние знаки Балтов и несколько работ отображающие трудный период жизни самой Ирены (боль утраты и зарождение новой жизни). Во все времена у славянских народов ткачество было основой их жизнедеятельности. Сегодня в 21-м веке ткачество переродилось в высочайшее искусство. Его носители сохранили в себе дух традиций, придав своему творчеству новаторства, своими произведениями соединяя прошлое и современное. Сила нити — бесконечна!
В завершение вечера Раминта Гецевичиене лично провела гостей по выставке, став проводником в творчество, в новый жанр — гобелен.
Приглашаем горожан и гостей города посетить выставку гобелена «Ода текстилю» в Гусевском музее, которая продолжит свою работу до 15 мая. Ежедневно с 11:00 до 17:00 часов.
Специалист по связям
с общественностью Гусевского музея
Стеблецова Рената
с общественностью Гусевского музея
Стеблецова Рената