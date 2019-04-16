Стройцентр Стройцентр
/ / / 15 апреля в Гусевском музее открылась выставка гобелена «Ода текстилю» Ирены Пилютите
Информационный сайт города Гусева

15 апреля в Гусевском музее открылась выставка гобелена «Ода текстилю» Ирены Пилютите

16 апреля 2019, 14:29
15 апреля в Гусевском музее открылась выставка гобелена «Ода текстилю» Ирены Пилютите
15 апреля в Гусевском музее состоялось торжественное открытие выставки гобелена «Ода текстилю» Ирены Пилютите. Почетным гостем мероприятия стала атташе по культуре Генерального консульства Литовской Республики в Калининграде Раминта Гецевичиене. Для собравшихся выступил ансамбль преподавателей Гусевской детской школы искусств «Ностальжи». Нити музыки и музыка в нити, в текстиле, это то соединение, которое порадовало собравшихся и подарило ощущение творчества. Гости вечера, а это горожане, учащиеся Гусевской детской школы искусств, представители администрации, стали участниками диалога двух культур — литовской и русской.

С приветственным словом выступил глава Гусевского городского округа-Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов: «Я рад вместе с вами, дорогие друзья, встрече! Работы Ирены Пилютите впечатляют. Считаю, что она счастливый соперник любого художника. Так воспроизвести образы и чувства, которые она передает в своих работах, ниточка за ниточкой, подобрав цвета, гамму, палитру — нужно быть великим художником! Я рад, что наш город является одним из центров притяжения Литовской культуры. Этому способствует и история нашей земли». Раминта Гецевичиене в своем выступлении выразила благодарность за гостеприимство и радость встречи с городом, Гусевским музеем, организаторами выставки. Особенно благодарила музыкантов ансамбля «Ностальжи», благодаря которым чувствуется торжественность момента и праздник открытия. Также от Раминты прозвучал пронзительный рассказ о жизни и творческом пути автора, что способствовало осознанному пониманию работ Ирены.

На выставке «Ода текстилю» представлены работы из четырех коллекций, что лучшим образом знакомит зрителя со всей палитрой творчества Ирены Пилютите: цикл о ткачестве, портреты деятелей культуры Литвы, связанные с Восточной Пруссией, древние знаки Балтов и несколько работ отображающие трудный период жизни самой Ирены (боль утраты и зарождение новой жизни). Во все времена у славянских народов ткачество было основой их жизнедеятельности. Сегодня в 21-м веке ткачество переродилось в высочайшее искусство. Его носители сохранили в себе дух традиций, придав своему творчеству новаторства, своими произведениями соединяя прошлое и современное. Сила нити — бесконечна!

В завершение вечера Раминта Гецевичиене лично провела гостей по выставке, став проводником в творчество, в новый жанр — гобелен.
Приглашаем горожан и гостей города посетить выставку гобелена «Ода текстилю» в Гусевском музее, которая продолжит свою работу до 15 мая. Ежедневно с 11:00 до 17:00 часов.

Специалист по связям
с общественностью Гусевского музея
Стеблецова Рената
музей выставка
88 просмотров
0 голосов
Вектор Трейд Вектор Трейд
Другие новости по теме
В городском музее состоялось открытие двух выставок картин из собрания Игоря Кирикова
В городском музее состоялось открытие двух выставок картин из собрания Игоря Кирикова
В Гусевском музее открылась выставка детского изобразительного творчества «Пространство акварели»
В Гусевском музее открылась выставка детского изобразительного творчества «Пространство акварели»
В Гусевском музее открылась выставка фотохудожницы из Литвы «Мутабор»
В Гусевском музее открылась выставка фотохудожницы из Литвы «Мутабор»
В городском музее открылась выставка Ольги Васиной «Прекрасные мгновения…»
В городском музее открылась выставка Ольги Васиной «Прекрасные мгновения…»

Оставить комментарий

Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров