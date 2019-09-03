/ / / Мероприятия на территории Гусевского городского округа в сентябре 2019 года

Предлагаем вам ознакомиться с программой мероприятий на территории Гусевского городского округа в сентябре 2019 года.
Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.
до 18 сентября с 11:00 до 17:00 — Экспонирование выставки «Великая война в семейных альбомах» (г. Калининград)
Гусевский историко-краеведческий музей
до 18 сентября с 11:00 до 17:00 — Экспонирование выставки «Двое» из собрания Игоря Кирикова (г. Калининград)
Гусевский историко-краеведческий музей
до 18 сентября с 11:00 до 17:00 — Экспонирование фотовыставки Бориса Регистера «Затмение времени» (г. Калининград)
Гусевский историко-краеведческий музей
7 сентября в 10:00 — Торжественное мероприятие в честь частей и соединений, получивших наименование «Гумбинненские». Открытие мемориальной плиты
Привокзальная площадь
7 сентября в 12:00 — Первенство Калининградской области по шорт-треку
Физкультурно-оздоровительный комплекс
7 сентября в 14:00 — Возложение цветов к братской могиле советских воинов погибших в январе 1945 года
ул. Ю.Смирнова
7 сентября в 17:00 — Праздничный вечер, посвященный 80-летию со дня образования 168 мотострелкового полка
Городской дом культуры
8 сентября в 11:00 — Военно-исторический фестиваль «Гумбинненское сражение»
посёлок Лермонтово
с 10 по 30 сентября в течение дня — Отчётная выставка учащихся отделения изобразительного искусства «Пленэр 2019»
Гусевская детская школа искусств
14 сентября — День посёлка Кубановка
посёлок Кубановка
14 сентября в 12:00 — Концерт для первоклассников и их родителей «На пороге волшебных открытий!»
Гусевская детская школа искусств
15 сентября — День посёлка Калининское
посёлок Калининское
16 сентября — Цирковое представление «Космос-шоу»
Городской дом культуры
19 сентября в течение дня — Акция «С днем рождения, Смайлик!»
Центральная детская библиотека
21 сентября — День посёлка Михайлово
посёлок Михайлово
22 сентября в 13:00 и в 15:00 — Чемпионат и Первенство Калининградской области по футболу (высшая лига) ФК «Гусев» г. Гусев — ФК «Шторм» г. Калининград
Городской стадион
22 сентября в 15:00 — Открытие выставки по итогам пленэра «Гусев. Взгляд из центра России» (г. Калининград)
Гусевский историко-краеведческий музей
23, 24 и 25 сентября — Осенний легкоатлетический кросс среди сельских и городских общеобразовательных организаций
Грэсовский лес
27 сентября — Фестиваль «Мир профтеха — территория успеха 2019»
Физкультурно-оздоровительный комплекс
27 сентября — Первенство МАУ «Спортивная школа г. Гусева» по плаванию
Физкультурно-оздоровительный комплекс
27 сентября — Участие обучающихся объединения «Туризм» в региональном мероприятии «Мир Профтеха — территория успеха»
Физкультурно-оздоровительный комплекс
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в сентябре 2019 года
3 сентября 2019, 16:16