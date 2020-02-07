22 февраля в Гусевском городском округе пройдёт легкоатлетический пробег, посвященный Дню защитника отечества и двадцатилетию клуба «Бег здоровье».
Дистанция трассы составляет 10,5 км. Она проходит через Грэсовский лес, поселок Фурманово и Городскую площадь.
Участие в пробеге разрешается лицам достигшим 18 лет при наличии допуска врача или личной расписки, подтверждающей персональную ответственность за своё здоровье.
Сбор участников и регистрация будут проходить с 10:15 до 11:15 возле спортзала школы № 3 на улице Советской, 25. Старт участников — в 11:30.
22 февраля в Гусеве пройдёт легкоатлетический пробег, посвященный Дню защитника отечества
7 февраля 2020, 11:59