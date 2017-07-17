Городская администрация приглашает предпринимателей принять участие в торговле на «Гумбинненском сражении»
17 июль 2017, 19:36
Фотография с празднования военно-исторического фестиваля «Гумбинненское сражение» в 2016 году.
Уважаемые предприниматели и руководители предприятий!Теги: Гумбинненская победа
Администрация муниципального образования «Гусевский городской округ» приглашает Вас принять участие в выездной праздничной торговле продуктами питания и сувенирной продукцией 19 августа 2017 года во время проведения мероприятий международного военно-исторического фестиваля «Гумбинненское сражение».
В посёлке Лермонтово Гусевского района будет подготовлена территория для организации питания зрителей и участников фестиваля с возможностью подключения торговых точек к источнику электроснабжения.
Заявки на участие в выездной мелкорозничной торговле принимаются до 15 августа 2017 года.
Подробную информацию о фестивале и условиях участия в выездной торговле можете получить в отделе потребительского рынка, предпринимательства и туризма администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» (тел.8(401) 4336108, e-mail: prom@admgusev.ru).
Администрация муниципального образования «Гусевский городской округ» приглашает Вас принять участие в выездной праздничной торговле продуктами питания и сувенирной продукцией 19 августа 2017 года во время проведения мероприятий международного военно-исторического фестиваля «Гумбинненское сражение».
В посёлке Лермонтово Гусевского района будет подготовлена территория для организации питания зрителей и участников фестиваля с возможностью подключения торговых точек к источнику электроснабжения.
Заявки на участие в выездной мелкорозничной торговле принимаются до 15 августа 2017 года.
Подробную информацию о фестивале и условиях участия в выездной торговле можете получить в отделе потребительского рынка, предпринимательства и туризма администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» (тел.8(401) 4336108, e-mail: prom@admgusev.ru).
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