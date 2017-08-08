Программа военно-исторического фестиваля «Гумбинненское сражение»

8 август 2017, 17:16





Фотография с фестиваля «Гумбинненское сражение» в 2016 году

В поселке Лермонтово Гусевского городского округа в субботу, 19 августа, зрители смогут увидеть эпизоды летнего наступления Русской армии, так называемого «наступления Керенского», 100-летие которого отмечается в этом году.



Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского военно-исторического общества (РВИО), правительства Калининградской области, администрации «Гусевского городского округа», Межрегиональной общественной организации «Гарнизон-А».



Кульминацией станет реконструкция боя на Восточном фронте между русской и германо-австрийской армиями. В боевом эпизоде предполагается задействовать пехоту, кавалерию, артиллерию и бронесилы.



Как известно, одним из трагичных эпизодов лета 1917 года было участие женского батальона в боевых действиях. Женщины из самых разных слоев общества под командованием Марии Бочкарёвой показали пример жертвенного служения Отечеству. Этот героический эпизод тоже увидят зрители «Гумбинненского сражения» - одного из самых посещаемых в России военно-исторических фестивалей, посвященных истории Первой мировой войны.



Интерактивные площадки и ярмарочные ряды начнут работу 19 августа с 11.00. В программе выставки - показ мод начала XX века от ателье винтажной моды «Машинка Времени», работа полевого госпиталя, выставка современного вооружения, игровые площадки для детей и многое другое.



Программа фестиваля:

18 августа

- 16.00 в городе Гусеве, у памятника «Штыковая атака», пройдёт торжественная церемония памяти воинов Первой мировой войны.



19 августа

- 11.00 - 13.45 - работа интерактивных площадок для зрителей;

- 13.45 - 14.00 - торжественное открытие фестиваля;

- 14.00 - 14.45 - реконструкция сражения;

- 14.45 - 16.00 - общее построение, представление участников, фотографирование;

- 16.00 - 18.00 - работа интерактивных площадок.



В день проведения реконструкции сражения каждые 15 минут будет организован бесплатный подвоз зрителей из г. Гусева и обратно. Для стоянки автомобилей предусмотрено 7 парковочных зон, с общей численностью более 6000 мест.

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