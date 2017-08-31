Мероприятия на территории Гусевского городского округа в сентябре
31 август 2017, 18:36
Предлагаем вам ознакомится с планом мероприятий на территории Гусевского городского округа в сентябре 2017 года.
01.09 в течение дня – День открытых дверей «Знания – не только в школе»
центральная детская библиотека
01.09-09.09 в течение дня – Мультимедийный урок-память «Осторожно, терроризм»
центральная детская библиотека
02.09 в 13.00 – День Технополиса
парковая зона ФОКа
03.09 в 12.00 – День посёлка Михайлово
п. Михайлово
07.09 в течение дня – Выпуск и раздача информационных буклетов «Я голосую впервые»
центральная библиотека
09.09 в 11.00 – Игровая программа «Город и природа»
центральная детская библиотека
10.09 в 13.00 и в 15.00 – Чемпионат и Первенство Калининградской области по футболу (высшая лига) взрослые, юноши
ГМКСУ «Стадион»
14.09 в 11.00 – Турнир МО «Гусевский городской округ» по дартсу среди инвалидов
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
16.09 в 11.00 – Познавательное занятие «По морям, по волнам»
центральная детская библиотека
19.09 с 11.00 до 13.00 – Цирковое представление из г. Мурманска
городской дом культуры
29.09 в 19.00 – Спектакль «Мужики танцуют стриптиз»
городской дом культуры
29.09 в 11.00 – Соревнования по скандинавской ходьбе среди пожилых людей
ГМКСУ «Стадион»
29.09 в 16.00 – Открытое Первенство по кроссу МО «Гусевский городской округ» по кроссу среди детей и взрослых
ГМКСУ «Стадион»
01.09 в течение дня – День открытых дверей «Знания – не только в школе»
центральная детская библиотека
01.09-09.09 в течение дня – Мультимедийный урок-память «Осторожно, терроризм»
центральная детская библиотека
02.09 в 13.00 – День Технополиса
парковая зона ФОКа
03.09 в 12.00 – День посёлка Михайлово
п. Михайлово
07.09 в течение дня – Выпуск и раздача информационных буклетов «Я голосую впервые»
центральная библиотека
09.09 в 11.00 – Игровая программа «Город и природа»
центральная детская библиотека
10.09 в 13.00 и в 15.00 – Чемпионат и Первенство Калининградской области по футболу (высшая лига) взрослые, юноши
ГМКСУ «Стадион»
14.09 в 11.00 – Турнир МО «Гусевский городской округ» по дартсу среди инвалидов
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
16.09 в 11.00 – Познавательное занятие «По морям, по волнам»
центральная детская библиотека
19.09 с 11.00 до 13.00 – Цирковое представление из г. Мурманска
городской дом культуры
29.09 в 19.00 – Спектакль «Мужики танцуют стриптиз»
городской дом культуры
29.09 в 11.00 – Соревнования по скандинавской ходьбе среди пожилых людей
ГМКСУ «Стадион»
29.09 в 16.00 – Открытое Первенство по кроссу МО «Гусевский городской округ» по кроссу среди детей и взрослых
ГМКСУ «Стадион»
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