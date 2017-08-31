Мероприятия на территории Гусевского городского округа в сентябре

31 август 2017, 18:36

Предлагаем вам ознакомится с планом мероприятий на территории Гусевского городского округа в сентябре 2017 года.– День открытых дверей «Знания – не только в школе»– Мультимедийный урок-память «Осторожно, терроризм»– День посёлка Михайлово– Выпуск и раздача информационных буклетов «Я голосую впервые»– Игровая программа «Город и природа»– Чемпионат и Первенство Калининградской области по футболу (высшая лига) взрослые, юноши– Турнир МО «Гусевский городской округ» по дартсу среди инвалидов– Познавательное занятие «По морям, по волнам»– Цирковое представление из г. Мурманска– Спектакль «Мужики танцуют стриптиз»– Соревнования по скандинавской ходьбе среди пожилых людей– Открытое Первенство по кроссу МО «Гусевский городской округ» по кроссу среди детей и взрослых