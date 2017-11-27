Педагог ДЮЦ представляла Гусев в выставке мастер-классе «Руками женщины» в Правдинске

27 ноябрь 2017, 16:49

Женщина во истину может многое – вести хозяйство, ухаживать за любимыми, и радовать окружающих красивыми изделиями. Глядя на её рукоделие поднимается настроение, ведь женщина вкладывает во все свои дела не только старание, силу, волю, но и огромное терпение, а главное — любовь и душу!



Дом детского творчества города Правдинска с целью обмена опытом и творческими достижениями организовал встречу талантливых педагогов области, на которой они смогли поделиться своими знаниями и умениями в области декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства. Гостям представилась возможность поучаствовать в мастер-классах и познакомиться с различными техниками: роспись в технике холодного батика, вышивка лентами, свит-дизайн, ватная игрушка, работа с макаронными изделиями, барельеф, канзаши, фотография, кожаная пластика, коклюшечное кружевоплетение, профилактика эмоционального выгорания педагогов.



Город Гусев представляла педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ» Величкина Оксана Владимировна. Оксана Владимировна рассказала о барельефе и провела мастер-класс по технике создания рельефно-объёмной картины.



Хочется выразить огромную благодарность организатору выставки-мастер-класса Пархомову Виктору Фмллиповичу, директору ДДТ г.Правдинска за прекрасную профессиональную программу, дружескую атмосферу и новые знакомства.

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