Гусевский агропромышленный колледж празднует семидесятилетний юбилей
1 декабрь 2017, 14:34
Сегодня Гусевский агропромышленный колледж празднует свой семидесятилетний юбилей!агропромышленный колледж юбилей
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, поздравить со знаменательным событием коллектив и студентов колледжа пришли глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов, глава Гусевского городского округа – председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, первый заместитель председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, начальник отдела профессионального образования Министерства образования Калининградской области Алексей Гончаров и другие официальные лица и гости мероприятия.
«Наше учебное заведение является старейшей и крупнейшей в области кузницей кадров, которое выпускает квалифицированных, конкурентоспособных специалистов, востребованных в условиях рыночной экономики. Сегодня агропромышленный колледж - современное профессиональное образовательное учреждение, в котором созданы все необходимые условия для успешной учёбы, воспитания, развития и самореализации студентов. Желаю всем дальнейших успехов, преподавательскому коллективу - неустанно работать по внедрению инновационных технологий в учебный процесс, а студентам - упорства в учебе», - сказал Евгений Михайлов.
Мероприятие продолжилось церемонией награждения. Глава администрации вручил Благодарственные письма Губернатора Калининградской области за многолетний и добросовестный труд директору Гусевского агропромышленного колледжа Леониду Грубинову и заведующему учебной мастерской Ивану Федянину.
Благодарственные письма Главы администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» были вручены преподавателю специальных дисциплин Юрию Корсуну, преподавателю специальных дисциплин Андрею Белевич и заведующей административно-хозяйственным отделом Надежде Хабаровой.
Юбилей – это повод подвести итоги проделанной работы и вспомнить тех, кто внес значительный вклад в развитие образовательного учреждения. С особым теплом и уважением приветствовали ветеранов педагогического труда, а также почтили память тех, кто уже ушел из жизни.
Праздник сопровождался красочным концертом, который подготовили студенты колледжа и творческие коллективы города.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, поздравить со знаменательным событием коллектив и студентов колледжа пришли глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов, глава Гусевского городского округа – председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, первый заместитель председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, начальник отдела профессионального образования Министерства образования Калининградской области Алексей Гончаров и другие официальные лица и гости мероприятия.
«Наше учебное заведение является старейшей и крупнейшей в области кузницей кадров, которое выпускает квалифицированных, конкурентоспособных специалистов, востребованных в условиях рыночной экономики. Сегодня агропромышленный колледж - современное профессиональное образовательное учреждение, в котором созданы все необходимые условия для успешной учёбы, воспитания, развития и самореализации студентов. Желаю всем дальнейших успехов, преподавательскому коллективу - неустанно работать по внедрению инновационных технологий в учебный процесс, а студентам - упорства в учебе», - сказал Евгений Михайлов.
Мероприятие продолжилось церемонией награждения. Глава администрации вручил Благодарственные письма Губернатора Калининградской области за многолетний и добросовестный труд директору Гусевского агропромышленного колледжа Леониду Грубинову и заведующему учебной мастерской Ивану Федянину.
Благодарственные письма Главы администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» были вручены преподавателю специальных дисциплин Юрию Корсуну, преподавателю специальных дисциплин Андрею Белевич и заведующей административно-хозяйственным отделом Надежде Хабаровой.
Юбилей – это повод подвести итоги проделанной работы и вспомнить тех, кто внес значительный вклад в развитие образовательного учреждения. С особым теплом и уважением приветствовали ветеранов педагогического труда, а также почтили память тех, кто уже ушел из жизни.
Праздник сопровождался красочным концертом, который подготовили студенты колледжа и творческие коллективы города.
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