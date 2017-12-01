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Гусевский агропромышленный колледж празднует семидесятилетний юбилей

1 декабрь 2017, 14:34
Гусевский агропромышленный колледж празднует семидесятилетний юбилей
Сегодня Гусевский агропромышленный колледж празднует свой семидесятилетний юбилей!

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, поздравить со знаменательным событием коллектив и студентов колледжа пришли глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов, глава Гусевского городского округа – председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, первый заместитель председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, начальник отдела профессионального образования Министерства образования Калининградской области Алексей Гончаров и другие официальные лица и гости мероприятия.

«Наше учебное заведение является старейшей и крупнейшей в области кузницей кадров, которое выпускает квалифицированных, конкурентоспособных специалистов, востребованных в условиях рыночной экономики. Сегодня агропромышленный колледж - современное профессиональное образовательное учреждение, в котором созданы все необходимые условия для успешной учёбы, воспитания, развития и самореализации студентов. Желаю всем дальнейших успехов, преподавательскому коллективу - неустанно работать по внедрению инновационных технологий в учебный процесс, а студентам - упорства в учебе», - сказал Евгений Михайлов.

Мероприятие продолжилось церемонией награждения. Глава администрации вручил Благодарственные письма Губернатора Калининградской области за многолетний и добросовестный труд директору Гусевского агропромышленного колледжа Леониду Грубинову и заведующему учебной мастерской Ивану Федянину.

Благодарственные письма Главы администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» были вручены преподавателю специальных дисциплин Юрию Корсуну, преподавателю специальных дисциплин Андрею Белевич и заведующей административно-хозяйственным отделом Надежде Хабаровой.

Юбилей – это повод подвести итоги проделанной работы и вспомнить тех, кто внес значительный вклад в развитие образовательного учреждения. С особым теплом и уважением приветствовали ветеранов педагогического труда, а также почтили память тех, кто уже ушел из жизни.

Праздник сопровождался красочным концертом, который подготовили студенты колледжа и творческие коллективы города.
Теги: агропромышленный колледж юбилей
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