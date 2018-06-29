28 и 29 июня 2018 года для выпускников и педагогов Гусевского агропромышленного колледжа произошли очень важные события. В эти дни состоялась церемония вручения дипломов выпускникам завершившим обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего з вена.
В этом году колледж выпускает 281 студента очного и заочного обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, 32 выпускника завершили учебу с отличием.
Позади годы учебы и студенты, прощаясь с колледжем , испытывают особые чувства, в их адрес звучат поздравления и напутствия, слова благодарности за понимание и тесное сотрудничество во время учебы.
Директор колледжа Леонид Владимирович Грубинов, поздравляя выпускников, выразил уверенность в том, что они готовы к взрослой и самостоятельной жизни, смогут успешно реализовать полученные знания на практике, удачно выстроить свою карьеру. Теплые слова прозвучали и от гостей колледжа Гнездилова Андрея Петровича, главы Гусевского городского округа и Бородачевой Людмилы Макаровны, начальника отдела сельского хозяйства администрации округа.
Аплодисментами встретили выпускники и приветствие менеджера агрохолдинга «Долгов Групп» Забегалиной Юлии Николаевны. По поручению руководства холдинга, она поздравила студентов и педагогов с праздником и вручила письма-приглашения на работу 15 выпускникам-технологам, агрономам, механикам и ветеринарам.
А украсили праздничную церемонию вручения дипломов самодеятельные артисты колледжа, они создали незабываемую атмосферу радости и хорошего настроения исполняя вокальные и хореографические композиции.
Больше фотографий можно посмотреть здесь.
В этом году Гусевский агропромышленный колледж выпускает 281 студента
29 июня 2018, 16:22
агропромышленный колледж выпускники
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