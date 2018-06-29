Стройцентр
/ / / В этом году Гусевский агропромышленный колледж выпускает 281 студента
Информационный сайт города Гусева

В этом году Гусевский агропромышленный колледж выпускает 281 студента

29 июня 2018, 16:22
В этом году Гусевский агропромышленный колледж выпускает 281 студента
28 и 29 июня 2018 года для выпускников и педагогов Гусевского агропромышленного колледжа произошли очень важные события. В эти дни состоялась церемония вручения дипломов выпускникам завершившим обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего з вена.

В этом году колледж выпускает 281 студента очного и заочного обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, 32 выпускника завершили учебу с отличием.

Позади годы учебы и студенты, прощаясь с колледжем , испытывают особые чувства, в их адрес звучат поздравления и напутствия, слова благодарности за понимание и тесное сотрудничество во время учебы.

Директор колледжа Леонид Владимирович Грубинов, поздравляя выпускников, выразил уверенность в том, что они готовы к взрослой и самостоятельной жизни, смогут успешно реализовать полученные знания на практике, удачно выстроить свою карьеру. Теплые слова прозвучали и от гостей колледжа Гнездилова Андрея Петровича, главы Гусевского городского округа и Бородачевой Людмилы Макаровны, начальника отдела сельского хозяйства администрации округа.

Аплодисментами встретили выпускники и приветствие менеджера агрохолдинга «Долгов Групп» Забегалиной Юлии Николаевны. По поручению руководства холдинга, она поздравила студентов и педагогов с праздником и вручила письма-приглашения на работу 15 выпускникам-технологам, агрономам, механикам и ветеринарам.

А украсили праздничную церемонию вручения дипломов самодеятельные артисты колледжа, они создали незабываемую атмосферу радости и хорошего настроения исполняя вокальные и хореографические композиции.

Больше фотографий можно посмотреть здесь.
агропромышленный колледж выпускники
438 просмотров   |   3 комментария
0
Другие новости по теме
Александр Китаев принял участие в церемонии вручения аттестатов выпускникам
Александр Китаев принял участие в церемонии вручения аттестатов выпускникам
Крупные аграрии области встретились со студентами Гусевского колледжа в «День карьеры»
Крупные аграрии области встретились со студентами Гусевского колледжа в «День карьеры»
65 - ый юбилейный выпуск Гусевского политехнического техникума
65 - ый юбилейный выпуск Гусевского политехнического техникума
Торжественно и тепло простились с выпускниками Гусевского агропромышленного колледжа
Торжественно и тепло простились с выпускниками Гусевского агропромышленного колледжа
Торнадо
# 1Торнадо
А зачем этот парень на переднем плане в центре, ни как в колледж вернуться хочет. За ручками , Паркер, от благодарных студентов. :)
Вчера, 17:37   ЦитироватьОтветить2
ГераБуФфон
# 2ГераБуФфон
приглашения на работу 15 выпускникам??? а остальным что?
Вчера, 18:18   ЦитироватьОтветить0
Гость.
# 3Гость.
ГераБуФфон,
Я так понимаю это не факт, что берут 15 человек на работу. Это всего лишь приглашение. Может конкурс между ними проведут или еще что. А реально возьмут несколько человек.
А остальные в свободное плавание. Продавцы, грузчики, консультанты и т.д.
Вчера, 22:39   ЦитироватьОтветить2

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»