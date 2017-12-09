В Гусевском агропромышленном колледже прошел Всероссийский правовой (юридический) диктант

9 декабрь 2017, 11:53

Сегодня 9 декабря 2017 года Гусевский агропромышленный колледж стал одной из девяти региональных площадок по проведению I Всероссийского правового (юридического) диктанта, организованного ООО «Ассоциация юристов России» и ООО «Деловая Россия».



Диктант проводился с целью оценки уровня правовой грамотности населения.



С приветственным словом к участникам акции обратился председатель Гусевского отделения ООО «Ассоциация юристов России» Коннов Антон Викторович.



24 студента 3 курса юридического отделения в течение одного часа в режиме онлайн ответили на 30 далеко непростых тестовых заданий на знание основных юридических понятий, основ Конституции Российской Федерации, основ отдельных отраслей права.



Каждому участнику был вручен Сертификат об участии в Диктанте.



По результатам проведения Диктанта Организационным комитетом на федеральном уровне будет сформирован аналитический отчет, в рамках которого будет дана оценка уровня правовой грамотности населения России в целом и его отдельных групп, оценка результатов проведения Диктанта в субъектах Российской Федерации, по результатам которых организаторами будут сформулированы рекомендации по совершенствованию образовательных программ.

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