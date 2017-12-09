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В Гусевском агропромышленном колледже прошел Всероссийский правовой (юридический) диктант

9 декабрь 2017, 11:53
В Гусевском агропромышленном колледже прошел Всероссийский правовой (юридический) диктант
Сегодня 9 декабря 2017 года Гусевский агропромышленный колледж стал одной из девяти региональных площадок по проведению I Всероссийского правового (юридического) диктанта, организованного ООО «Ассоциация юристов России» и ООО «Деловая Россия».

Диктант проводился с целью оценки уровня правовой грамотности населения.

С приветственным словом к участникам акции обратился председатель Гусевского отделения ООО «Ассоциация юристов России» Коннов Антон Викторович.

24 студента 3 курса юридического отделения в течение одного часа в режиме онлайн ответили на 30 далеко непростых тестовых заданий на знание основных юридических понятий, основ Конституции Российской Федерации, основ отдельных отраслей права.

Каждому участнику был вручен Сертификат об участии в Диктанте.

По результатам проведения Диктанта Организационным комитетом на федеральном уровне будет сформирован аналитический отчет, в рамках которого будет дана оценка уровня правовой грамотности населения России в целом и его отдельных групп, оценка результатов проведения Диктанта в субъектах Российской Федерации, по результатам которых организаторами будут сформулированы рекомендации по совершенствованию образовательных программ.
Теги: агропромышленный колледж
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