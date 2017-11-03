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Глава администрации принял участие во всероссийской акции «Большой этнографический диктант»

3 ноябрь 2017, 11:11
Глава администрации принял участие во всероссийской акции «Большой этнографический диктант»
Сегодня глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов принял участие во всероссийской акции «Большой этнографический диктант». Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Перед началом Диктанта он выступил перед собравшимися с приветственным словом: «Третьего ноября, накануне Дня народного единства, во всех регионах нашей страны проводится «Большой этнографический диктант. Этот праздник символизирует идею национального согласия и сплоченности вокруг общих целей и задач. Чувство духовной общности, искреннее стремление принести пользу своему Отечеству объединяет нас и сегодня. Мы должны знать свою историю, обычаи, традиции, культуру. С этой целью и проводится «Большой этнографический диктант».

И сегодня на площадке Гусевского политехнического техникума любой желающий в возрасте от 15 лет смог проверить насколько хорошо знает историю и культуру страны и нашего региона.

Участникам акции в течение 45 минут предстояло выполнить 30 тестовых заданий. Общая сумма баллов, которую можно было набрать за выполнение всех заданий –100.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России и привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

Результаты будут подведены ко Дню Конституции Российской Федерации 12 декабря 2017 года.
Теги: Евгений Михайлов акция
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