39 Гусевцев приняли участие в Большом этнографическом диктанте

В России это мероприятие проводится уже четвертый год подряд. В 2017 году мероприятие получило статус международного — к участию присоединились страны СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдова. Цели написания диктанта — оценить уровень этнографической грамотности населения, оказать содействие национально-культурному развитию народов Российской Федерации, дальнейшему укреплению общероссийской гражданской идентичности, межэтнического мира и согласия.
Всего в диктанте приняло участие 39 человек. Самому младшему участнику акции 13 лет, а самому старшему — 69.
Задания диктанта состояли из 30 вопросов: 20 общих вопросов для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта.
- На написание диктанта участникам было выделено 45 минут.
- Общее время проведения диктанта, включая инструктирование участников —60 минут.
- Максимальное количество баллов за выполнение всех заданий —100.
Также принять участие в акции можно было и онлайн — 1 ноября с 11:00 до 4 ноября 23:59. Участие в диктанте являлось добровольным и бесплатным.
Перед началом Диктанта каждому участнику был присвоен индивидуальный идентификационный номер, который он вписал в бланк для написания диктанта при его получении. По идентификационному номеру участник сможет проверить свой результат на сайте мероприятия 12 декабря