Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
Главная / Новости / Образование / 39 Гусевцев приняли участие в Большом этнографическом диктанте
Информационный сайт города Гусева

39 Гусевцев приняли участие в Большом этнографическом диктанте

7 ноября 2019, 19:49
39 Гусевцев приняли участие в Большом этнографическом диктанте
1 ноября 2019 года на базе МОУ «СОШ № 5» в 11:00 по местному времени состоялась международная просветительская акция «Большой этнографический диктант».

В России это мероприятие проводится уже четвертый год подряд. В 2017 году мероприятие получило статус международного — к участию присоединились страны СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдова. Цели написания диктанта — оценить уровень этнографической грамотности населения, оказать содействие национально-культурному развитию народов Российской Федерации, дальнейшему укреплению общероссийской гражданской идентичности, межэтнического мира и согласия.

Всего в диктанте приняло участие 39 человек. Самому младшему участнику акции 13 лет, а самому старшему — 69.

Задания диктанта состояли из 30 вопросов: 20 общих вопросов для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта.

  • На написание диктанта участникам было выделено 45 минут.
  • Общее время проведения диктанта, включая инструктирование участников —60 минут.
  • Максимальное количество баллов за выполнение всех заданий —100.

Также принять участие в акции можно было и онлайн — 1 ноября с 11:00 до 4 ноября 23:59. Участие в диктанте являлось добровольным и бесплатным.

Перед началом Диктанта каждому участнику был присвоен индивидуальный идентификационный номер, который он вписал в бланк для написания диктанта при его получении. По идентификационному номеру участник сможет проверить свой результат на сайте мероприятия 12 декабря
Другие новости по теме
Глава администрации принял участие во всероссийской акции «Большой этнографический диктант»Глава администрации принял участие во всероссийской акции «Большой этнографический диктант»7 декабря в агропромышленном колледже пройдёт Всероссийский правовой диктант7 декабря в агропромышленном колледже пройдёт Всероссийский правовой диктантИтоги областного школьного конкурса "Вечное слово"Итоги областного школьного конкурса "Вечное слово"Гусевские школьники и студенты приняли участие в общероссийском правовом диктантеГусевские школьники и студенты приняли участие в общероссийском правовом диктанте
Оставить комментарий
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико