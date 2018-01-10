Сеть магазинов «Интер Дизайн»
Новости / Образование

Первых читателей в этом году городская библиотека встретила веселым праздником

10 январь 2018, 12:49
Первых читателей в этом году городская библиотека встретила веселым праздником
По традиции, в первый рабочий день нового года детская библиотека города встречает читателей веселым праздником. Каждый посетитель может принять участие в мастер-классе, поиграть в подвижные игры, проверить свои знания в викторинах или расслабиться в импровизированном кинозале.

В этом году ребят также ждала мини-дискотека и торжественная церемония награждения участников выставки «Год Собаки». Никто не ушел без призов и подарков!
Теги: библиотека
179 просмотров
2
Русский ювелирный дом
Другие новости по теме
Как пролетел первый месяц лета в городской библиотеке
Как пролетел первый месяц лета в городской библиотеке
Новости из Калининской школы
Новости из Калининской школы
Новости МОУ СОШ № 6
Новости МОУ СОШ № 6
Новости Калининской СОШ
Новости Калининской СОШ

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»