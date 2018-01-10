Первых читателей в этом году городская библиотека встретила веселым праздником

10 январь 2018, 12:49

По традиции, в первый рабочий день нового года детская библиотека города встречает читателей веселым праздником. Каждый посетитель может принять участие в мастер-классе, поиграть в подвижные игры, проверить свои знания в викторинах или расслабиться в импровизированном кинозале.



В этом году ребят также ждала мини-дискотека и торжественная церемония награждения участников выставки «Год Собаки». Никто не ушел без призов и подарков!

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