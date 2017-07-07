Как пролетел первый месяц лета в городской библиотеке

7 июль 2017, 15:23

Лето в разгаре! Незаметно пролетел июнь. Пришло время посмотреть, как проходило лето у читателей Центральной детской библиотеки в первый летний месяц.



Для 650 ребят первой смены пришкольных оздоровительных лагерей проведены в библиотеке весёлые познавательные экологические игры-викторины «Хочу всё знать» и интеллектуальные игры «Знатоки природы». Ребята получали полезную информацию и проверяли свои знания, отвечая на вопросы о природе. Эти мероприятия особенно актуальны, т.к. 2017 год в России объявлен годом экологии. Для ребят младшего возраста проведен цикл игровых программ «Букет котов для Юнны Мориц». Ребята вспоминали мультфильмы, снятые по мотивам стихов Ю. Мориц, подбирали оригинальные рифмы и смешные названия для четверостиший.



1 июня юных читателей библиотеки ждали не только книги и журналы, но и возможность самим создать «Тропинку друзей», по которой нарисованные ребятами человечки с радостными улыбками бегут в библиотеку. Мастер-класс «Солнечное лето» от библиотекарей подарил хорошее настроение взрослым и детям.



В День рождения А. С. Пушкина в Центральную детскую библиотеку на праздник пришли воспитанники группы «Сударушка» МАДОУ «Детский сад №14». Ребята любят и хорошо знают творчество поэта, они активно отвечали на вопросы викторины «По следам сказок Пушкина», рассказывали стихи, принимали участие в работе мастер-класса «По сказочным страницам». Весь день в залах библиотеки работали мастер-классы, проводились игры – викторины.



Всемирный день вязания отмечают 10 июня. Праздник быстро обрёл всемирную популярность и теперь является своеобразным флешмобом.

Попробовали свои силы в вязании и юные читатели детской библиотеки, и их родители. Оказалось, что это увлекательное занятие почти незнакомо детям и подросткам. Для желающих постичь искусство работы на спицах была организована интерактивная площадка «Петелька за петелькой».



Стало хорошей традицией накануне самого главного праздника страны собирать в стенах библиотеки детскую аудиторию для разговора о Родине. Ребята, посещающие летние оздоровительные лагеря из МОУ СОШ №1 им С.И.Гусева, МОУ СОШ №5 и МОУ Калининская СОШ посмотрели мультимедийную экспозицию «Россия – родина моя», активно отвечали на вопросы, принимали участие в работе мастер-класса. Для читателей в течение дня работала иллюстрированная выставка-информация «Мы – россияне».



В День памяти и скорби в Центральной детской библиотеке для ребят из летних пришкольных оздоровительных лагерей (МОУ СОШ №1 им. С. И. Гусева и МОУ СОШ №3) прошел час-реквием «День памяти и скорби».



А в июле библиотека проведет для читателей игровые и мультимедийные часы, представит ребятам интересные книжные выставки.

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