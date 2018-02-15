В этом году в Гусеве будет создан инновационный Университетский научно-образовательный кампус

15 февраль 2018, 15:29

Об этом сообщил вице-президент по стратегическому развитию GS Group Константин Аксенов сегодня, 15 февраля, на Российском инвестиционном форуме в Сочи, в рамках панельной дискуссии «Города и регионы: креативная среда и институты развития».



«Я могу с радостью презентовать новый этап в развитии наших отношений с представителями Калининградской области и университетами, с которыми мы шесть лет вели диалог. Мы очень надеемся, что уже в этом году в „Технополисе GS“, в городе Гусев с 30-тысячным населением будет создан инновационный Университетский научный кампус. На прошлой неделе было подписано обнадеживающее трехстороннее соглашение между БФУ имени И.Канта, администрацией Калининградской области и нашей корпорацией о первом шаге в этом направлении — создании научно-исследовательского центра на базе кластера», — сказал Константин Аксенов и пригласил всех участников дискуссии и лично председателя совета Фонда «Центр стратегических разработок», заместителя председателя Экономического совета при Президенте Российской Федерации Алексея Кудрина.



Масштабное соглашение между холдингом GS Group, Правительством Калининградской области и БФУ им. И.Канта о создании на территории «Технополиса GS» инновационного научно-образовательного кампуса по подготовке высоквалифицированных кадров для цифровых индустрий готовится к подписанию. Соглашение определит порядок финансирования, проектирования и строительства объекта. Объем инвестиций в строительство комплекса площадью свыше 2000 кв.м составит не менее 250 млн рублей.



Речь на дискуссии шла о развитии креативных индустрий. «Мы сделали ставку именно на малый город. Мы считаем, что там заварить тот самый „креативный бульон“, из которого мы как акулы капитализма можем получить инновационную ренту, будет легче. И именно там мы, помимо производств, R&D и университета, строим те самые креативные индустрии. Мы сами вкладываем в это деньги — не прося помощи ни у государства, ни у муниципалитета. Мы считаем, что наши айтишники, разработчики электроники, ученые, которые разрабатывают новейшие наноуглеродные материалы, на основе которых можно сделать прорыв практически в любой отрасли экономики, не будут столь эффективными, если рядом с ними не будет художников, музыкантов, артистов. Совместно они варятся в том самом „креативном бульоне“, о котором говорил Ричард Флорида. Подчеркну: мы считаем креативную индустрию в кластере фактором экономического успеха. Причем она связана не с арт-деятельностью, а с R&D», — сообщил спикер.



«Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на прошлой неделе выступал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, в котором принимал участие президент России Владимир Путин, и сказал, что закон о Калининградской области родил в Калининграде легенду. И эта легенда — GS Group», — прокомментировал заместитель губернатора Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков. Он отметил, что промышленности тяжело развиваться в условиях изоляции региона, поэтому ставка сделана на креативный класс. «Именно креативная индустрия может стать фактором роста экономики Калининградской области», — сказал он, отметив, что благодаря низкому порогу вхождения для креативных индустрий, всего 1 млн рублей, удастся привлечь в регион малый и средний бизнес.

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