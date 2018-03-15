Университетский кампус в «Технополисе GS» вошел в число «Локомотивов роста»

15 марта 2018, 15:01

Университетский кампус в области инженерных и технических наук, который создается в инновационном кластере «Технополис GS» в Калининградской области, был признан одним из лучших проектов в ходе промышленного форума СЗФО «Локомотивы роста: цифровая экономика и новое производство». Встреча состоялась в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. У форума важная миссия — наметить будущее российской промышленности, сделав ставку на проекты в сфере науки и технологий, которые станут основой экономики развития страны.



В ходе форума эксперты и представители органов власти изучили промышленные и инфраструктурные проекты СЗФО и выбрали лучшие. Магистральной темой «Локомотивов роста» стал переход на программу цифровой экономики. Цифровой мир нуждается в специалистах нового поколения, которых пока остро не хватает во многих отраслях производства. Именно поэтому в число лучших вошел проект Университетского кампуса, где по модели непрерывного образования будут готовить инженерно-технический кадровый резерв, стратегически важный для развития промышленности и в регионе, и в стране. «Проект вызвал огромный интерес как действенный механизм для подготовки кадров в сфере ИТ, электротехники и ТКО, нанотехнологий и других», — подчеркнул региональный координатор проекта «Локомотивы роста», генеральный директор Корпорации развития Калининградской области Владимир Зарудный.



Образовательные программы Университетского кампуса сочетают в себе и прикладную подготовку, и фундаментальную научную школу: с одной стороны — действующие инновационные производства «Технополиса GS» и R&D-центр, с другой — научно-исследовательские и образовательные компетенции вузов-партнеров. Объем инвестиций в строительство кампуса площадью свыше 2000 кв.м составит не менее 250 миллионов рублей.



Первый этап воплощения Университетского кампуса уже стартовал: на базе кластера создается не имеющий в России аналогов научно-исследовательский технологический центр. Соответствующее соглашение подписали GS Nanotech, правительство Калининградской области и БФУ им. И.Канта. Центр станет базой для научных исследований, посвященных микроэлектронике, материаловедению, VR&AR и нейротехнологиям. Работа центра объединит лучшие университетские практики и реальные потребности российских предприятий.



«Будет ли Россия способна производить высокотехнологичные продукты, конкурентоспособные на мировом рынке, — полностью в руках квалифицированных и профессиональных кадров, — комментирует директор по стратегическим проектам и коммуникациям GS Group Андрей Безруков. — Мы разработали собственный, гибкий и нестандартный, образовательный формат с погружением в практику, которое может произойти только на площадке действующего инновационного производства, под руководством опытных квалифицированных специалистов. Создание научно-исследовательского центра и впоследствии кампуса расширит наши возможности».



Университетский кампус вошел в список четырех лучших проектов из 60, представленных на форуме СЗФО.

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