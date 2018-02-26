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В Центральной библиотеке прошёл муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»

26 февраля 2018, 11:31
В Центральной библиотеке прошёл муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»
20 февраля в Центральной детской библиотеке прошёл муниципальный этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В нем приняли участие 19 ребят, победителей первого, школьного этапа конкурса.

В состав жюри вошли Н. А. Орлова — методист МКУ «Информационно-методический центр» Управления образования, Н. В. Шарлаева — преподаватель русского языка и литературы МОУ СОШ № 1, Н. М. Парфенова — ведущий специалист Центральной детской библиотеки и Т. А. Дорогова — заместитель директора по работе с детьми МБУ «Гусевское библиотечное объединение».

Все ребята справились с заданием и впечатлили зрителей и жюри прекрасным прочтением произведений современных и классических авторов. Выбрать победителей было непросто, и все же…

III место — Казарян Елизавета (А. Гайдар «Тимур и его команда»), МАОУ «СОШ № 3», руководитель Жданюк Н.И.
III место — Никишина Дарья (И. Пивоварова «Весенний дождь»), МОУ «СОШ № 5», руководитель Беляускайте Е.Ю.
II место — Полушкин Артур (Б. Ганаго «Попугайчик»), МОУ СОШ № 1 им. С. И. Гусева, руководитель Шарлаева Н.В.
I место — Яницкая Валерия (Ю. Яковлев «Девочки с Васильевского острова»), МОУ СОШ № 1 им. С. И. Гусева, руководитель Шарлаева Н.В.
I место — Крылова Елена (Б. Ганаго «Машенька» Святочный рассказ), филиал МОУ СОШ № 1 «СОШ в п. Маяковское», руководитель Маврина С. П.

Представлять наш город на Региональном этапе в Калининграде будут ребята, занявшие I и II места. Поздравляем всех!
библиотека конкурс
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