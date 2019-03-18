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В городской библиотеке прошёл муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»

18 марта 2019, 15:22
В городской библиотеке прошёл муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»
Муниципальный этап VIII Всероссийского Конкурса юных чтецов «Живая классика» прошёл 14 марта в Центральной детской библиотеке. За звание лучшего чтеца на «литературном ринге» сражались победители школьного этапа конкурса — это восемнадцать участников из школ города, филиала ГБОУ КО КШИ «Андрея Первозванного кадетский морской корпус», филиала МОУ СОШ № 1 им. С. И. Гусева «СОШ в п. Маяковское» и МОУ Калининская СОШ.

Жюри строго оценивало участников, но выбрать лучших было непросто: ребята отлично подготовились к конкурсу, наизусть читая произведения классических и современных авторов. В состав жюри вошли Н. А. Орлова (методист МКУ «Информационно-методический центр» Управления образования), И. П. Дерманская (преподаватель русского языка и литературы МОУ СОШ № 1), Т. А. Дорогова, зав. отделом по работе с детьми Центральной детской библиотеки МБУ ГБО», Н. М. Парфенова, ведущий специалист ЦДБ МБУ «ГБО».

Победителями муниципального этапа стали:
III место — Калашникова Анастасия (М. Чванов «Билет в детство»), МОУ «СОШ № 1 им С. И. Гусева», педагог Яковлева Г. Н.
II место — Крылова Елена (О. Павлова «Гришка»), СОШ в п. Маяковское, педагог С. П. Маврина
I место — Помогаева Софья (Н. Абгарян «Манюня»), МОУ «СОШ № 1 им С. И. Гусева», педагог Мещерякова Л. Н.

21 марта ребята будут представлять Гусевский район на следующем этапе «Живой классики» в Калининграде. От души поздравляем всех участников и победителей конкурса!
библиотека конкурс
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