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В Гусевской Центральной библиотеке прошла декада краеведческих знаний

26 февраля 2018, 12:16
В Гусевской Центральной библиотеке прошла декада краеведческих знаний
У каждого человека есть уголок на земле, который ему дорог, который всю жизнь человек носит в своем сердце. Название ему - малая родина и каждый человек непременно должен знать особенности своей малой родины.

С 12 по 22 февраля в Гусевской Центральной библиотеке прошла декада краеведческих знаний. В рамках декады для студентов учебных заведений города Гусева прошли различные мероприятия: организованы книжные выставки, проведены видеоэкскурсии, виртуальные путешествия по родному городу и его заповедным местам.

Молодежь узнала о многих интересных фактах из истории города, названиях улиц, парков и памятников. Познакомилась с выдающимися именами, значимыми мировыми событиями и легендами.
библиотека
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