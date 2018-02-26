В Гусевской Центральной библиотеке прошла декада краеведческих знаний

26 февраля 2018, 12:16

У каждого человека есть уголок на земле, который ему дорог, который всю жизнь человек носит в своем сердце. Название ему - малая родина и каждый человек непременно должен знать особенности своей малой родины.



С 12 по 22 февраля в Гусевской Центральной библиотеке прошла декада краеведческих знаний. В рамках декады для студентов учебных заведений города Гусева прошли различные мероприятия: организованы книжные выставки, проведены видеоэкскурсии, виртуальные путешествия по родному городу и его заповедным местам.



Молодежь узнала о многих интересных фактах из истории города, названиях улиц, парков и памятников. Познакомилась с выдающимися именами, значимыми мировыми событиями и легендами.

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