Более трёхсот школьников посетили Центральную детскую библиотеку в рамках Декады первоклассника

28 ноябрь 2017, 15:20

Триста десять ребят – учащихся первых классов школ города – посетили Центральную детскую библиотеку в рамках Декады Первоклассника. Это мероприятие традиционно проводится в завершении первого учебного полугодия.



Конечно, многие родители приводят детей в библиотеку еще до того, как те научатся читать, ведь здесь есть яркие азбуки и буквари, книги для чтения по слогам и книжки-малышки с крупными буквами, энциклопедии с крупными картинками для самых маленьких и развивающие пособия.



Но часть ребят знакомятся с устройством библиотеки впервые. Им только предстоит приходить сюда за книгами для внеклассного чтения и произведениями, включенными в школьную программу, выбирать стихи для заучивания наизусть, книги со схемами поделок и журналы «для души».



Для всех первоклассников библиотекари Юлия Владимировна Кондракова и Людмила Васильевна Экс подготовили сказочное мероприятие-знакомство, которое рассказывает читателям о правилах пользования библиотекой, знакомит с ее фондом, распорядком работы и т.д. Ребята общаются с непонятливой, но доброжелательной Бабой Ягой и помогают ей освоиться в стенах библиотечного абонемента.



Самое приятное после завершения Декады – это принимать в ряды читателей новых ребят. Тех, кто приходит домой после мероприятия и требует у родителей: «Запишите меня в библиотеку»!

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