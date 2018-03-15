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В городской библиотеке прошла творческая встреча с писательницей Ириной Львовной Костевич

15 марта 2018, 12:05
В городской библиотеке прошла творческая встреча с писательницей Ириной Львовной Костевич
Как известно, любая книга начинается с писателя. Его фантазия заставляет нас грустить, радоваться, рассуждать, думать. Очень хорошо, когда есть возможность встретиться с писателем, познакомиться с человеком, который умеет оживлять свои мысли и мечты.

Именно такая встреча калининградской писательницы Костевич Ирины Львовны с молодежью состоялась в Гусевской Центральной библиотеке. Ирина Львовна автор книг «Мне 14 уже два года» и «Предатели». Ее произведения печатались в альманахе «Эхо — 2013» и журнале «Балтика. Калининград 2014 г.». Писательница рассказала о своем творческом пути, когда и как стала писать книги для юношества, прочитала отрывки из своих произведений и ответила на вопросы молодежи.

С неподдельным интересом и вниманием молодежь слушала автора. Помимо писательского таланта Ирина Львовна обладает даром замечательного рассказчика. Встреча была непринужденной, интересной и принесла всем присутствующим массу положительных эмоций. Встреча прошла в удивительно теплой обстановке и стала для многих удивительным и интересным открытием.
библиотека
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