/ / / В городском Политехе прошел областной форум «Профессии и технологии ХХI века»

21 апреля 2018, 18:54

Элеонора Ким

В Гусевском политехе в рамках проекта сетевой профориентационной школы «Ориентир» состоялся форум «Профессии и технологии ХХI века», в котором также приняли участие колледж мехатроники и пищевой индустрии (г. Светлый) и технологический колледж (г. Советск).Форум для школьников прошел в форме квеста, задания которого дали возможность соприкоснуться с миром современных профессий.Идея проведения форума реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, представленного Фондом президентских грантов.Наряду с квестовыми заданиями, программа форума Гусевского политеха была представлена профессиональными пробами для школьников Нестеровской школы-интерната № 8, совместным заседанием Попечительского совета техникума и молодежной администрации города Гусева, а также общегородским родительским собранием по вопросам профессионального самоопределения в современных социально-экономических и социально-культурных условиях.Участники профориентационных квестов приглашены в сетевую профориентационную школу «Ориентир», где в период с 2 июля по 7 июля 2018 года пройдет их погружение в профессиональную деятельность через профессиональные пробы, экскурсии на ведущие предприятия, встречи с профессионалами.