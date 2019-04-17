/ / / В рамках форума «Профессии и технологии ХХI века» Политех превратился в место "слета" школьников

17 апреля 2019, 18:33

«Ну что, поехали?!» Именно этими словами начинался двухчасовой забег школьников по станциям, заготовленным в рамках форума

О. Долгих

Уже второй год в рамках реализации проекта «Сетевая профориентационная школа «Ориентир — 2019», получившего поддержку Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества, 12 апреля 2019 года на 7-ми площадках ассоциации учреждений профессионального образования Калининградской области состоялся сетевой информационно-познавательный форум «Профессии и технологии ХХI века».В этот день площадка Политеха превратилась в место "слета" гусевских и нестеровских школьников 7-9х классов. Порядка 500 обучающихся двух муниципалитетов приняли участие в форуме!!!Ребята окунулись в мир профессий Гусевского политехникума, пройдя интереснейший профориентационный квест, развернувшийся на 10 станциях. Каждые два часа учащиеся одних школ сменялись другими: 4 потока, 36 команд…Наряду с квестовыми заданиями, программа форума Гусевского политеха была представлена заседанием круглого стола «Педагогические технологии в профессиональном самоопределении школьников», участниками которого стали представители школ и методического отдела Гусевского муниципалитета. Неожиданностью этого заседания было появление двух школьников, которые буквально «вырвали» микрофон из рук спикера, чтобы скорее поблагодарить организаторов форума за замечательное и интересное мероприятие. Также участникам совещания была представлена возможность пройти несколько станций профпроб.Гостями форума (с прохождением квеста) стали друзья Политеха: представители и обучающиеся школы-пансиона Луизенлунд из Германии, и участники городского клуба «Надежда», за что им большое спасибо.Завершился форум общегородским родительским собранием «Профессии и технологии XXI века: профессиональный выбор старшеклассника».Уверены — форум стал первой ступенькой-мотиватором в профессиональном самоопределении школьников!Было круто!!! Всем сопричастным — огромное спасибо!!!Участники форума приглашены в сетевую профориентационную школу «Ориентир-2019», где в период с 1 июля по 6 июля 2019 года пройдет погружение в профессиональную деятельность через профессиональные пробы, экскурсии на ведущие предприятия, встречи с профессионалами. Количество мест ограничено!