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В политехе завершилась работа сетевой школы «Ориентир», реализуемой при помощи президентского гранта

10 июля 2018, 13:23
В политехе завершилась работа сетевой школы «Ориентир», реализуемой при помощи президентского гранта
В Гусевском политехе завершилась работа сетевой профориентационной школы «Ориентир», реализуемой при помощи гранта Президента РФ на развитие гражданского общества.

В проекте приняли участие три площадки Ассоциации учреждений и организаций профессионального образования Калининградской области — Колледж мехатроники и пищевой индустрии г. Светлого, Технологический колледж г. Советска и Гусевский политехнический техникум.

В период проведения СПШ «Ориентир» учащиеся седьмых-девятых классов расширили свое представление о современных технологиях профессионального образования за счет прохождения цикла профессиональных проб в соответствии со сферами профессиональной деятельности «человек — техника», «человек — человек», «человек — природа», «человек — знак», «человек — художественный образ».

СПШ Ориентир помогла учащимся пойти по дороге более осознанного выбора профессии. Они почувствовали себя на месте кондитера, электрика, журналиста, web — разработчика и системного администратора. Детям очень понравился такой формат профориентации и некоторые из них уже сделали свой выбор в пользу той или иной профессии.
политех
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