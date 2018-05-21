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«ГТРК «Калининград»: в городе Гусеве открылся детский прогностический центр

21 мая 2018, 11:57
«ГТРК «Калининград»: в городе Гусеве открылся детский прогностический центр
Теперь за погодой в Янтарном крае будут наблюдать дошколята из Гусева. Метеостанция открыта на площадке местного детского сада. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

На детской метеостанции установлен полный набор оборудования, необходимого для ежедневных наблюдений за погодными явлениями. Ветряной рукав даёт представление о силе ветра, флюгер показывает направление.

Наибольший интерес детворы вызывает метеорологическая будка, в ней находится барометр и термометр.

В известном мультфильме облака это белогривые лошадки. Однако, юные метеорологи дают точные определения, слоисто-кучевые облака, или перистые можно понять сравнивая картинки и вид в окошке.

Данные о погоде ежедневно заносятся в особый журнал наблюдений. Детский прогностический центр будет делиться предсказаниями погоды на странице местного детского сада в интернете.

Прогноз от юных метеорологов тучки будут закрывать солнышко, но оно всё равно будет улыбаться жителям Калининградской области
детский сад
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